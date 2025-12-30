Vinculan a proceso al suegro y al cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Mario Alfredo Lindoro Navidad y Mario Lindoro Elenes

Un juez federal determinó vincular a proceso a Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, identificados como el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, señalado como uno de los líderes de la facción criminal conocida como “Los Chapitos”.

La resolución judicial fue obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR) tras la detención de ambos hombres durante un operativo realizado el 23 de diciembre de 2025 en el municipio de Zapopan, Jalisco, como parte de acciones del Gabinete de Seguridad Federal.

Delitos que se les imputan

De acuerdo con la carpeta de investigación, los imputados enfrentarán cargos por delitos contra la salud, específicamente por posesión de metanfetamina, además de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron diversas sustancias ilícitas, armamento, cartuchos útiles, vehículos, motocicletas, dinero en efectivo y dispositivos de comunicación, elementos que fueron presentados como pruebas ante el juez.

Prisión preventiva y plazo de investigación

Como medida cautelar, el juzgador ordenó prisión preventiva oficiosa para ambos procesados y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público deberá fortalecer la acusación.

Golpe a la red de apoyo de “Los Chapitos”

Las autoridades señalan que los detenidos tendrían un papel relevante dentro del entorno cercano de Iván Archivaldo Guzmán, presuntamente como operadores financieros y enlaces logísticos, lo que los convertiría en piezas clave dentro de la estructura de apoyo del grupo criminal.

Este proceso judicial se enmarca en la estrategia del gobierno federal para debilitar las redes económicas y operativas del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.