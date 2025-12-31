Así se moverá el Edomex en 2026: nuevos Mexibús, Mexicable, Trolebús y Tren Ligero FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Nuevas líneas de Mexibús

Entre los proyectos más destacados se encuentran tres nuevas líneas del Mexibús:

Línea V , en el Valle de México

, en el Valle de México Línea VI , en el Valle de Toluca

, en el Valle de Toluca Línea VII, en la zona oriente del estado

Estas obras buscan ampliar la cobertura del sistema y atender zonas con alta demanda de transporte público.

Trolebús y Tren Ligero para la zona oriente

En la región oriente del Edomex también se tiene contemplada la construcción de un Tren Ligero y un Trolebús, ambos diseñados para mejorar la conectividad con la Ciudad de México y optimizar los traslados diarios de miles de personas.

Avanza el Mexicable Línea III

Otro proyecto clave es la Línea III del Mexicable, que conectará Naucalpan con el CETRAM Cuatro Caminos, permitiendo una conexión directa con el Metro de la Ciudad de México.La obra registra un avance superior al 50 por ciento y se prevé que concluya a lo largo de 2026.

Características de los nuevos proyectos

Línea V del Mexibús (Lechería–El Rosario)

Extensión: 29.41 km

29 estaciones y dos terminales

137 mil usuarios diarios

Línea VI del Mexibús (Lerma–Zinacantepec)

Extensión: 28.8 km

44 estaciones y dos terminales

88 mil 204 usuarios diarios

Línea VII del Mexibús (Vicente Villada–Panteón de Los Rosales)

Extensión: 3.5 km

8 mil 405 usuarios diarios

Mexicable Línea III

Extensión: 9.5 km

10 estaciones

40 mil usuarios diarios

Trolebús Mexiquense Ixtapaluca (Línea 12)

Extensión: 11.2 km

10 estaciones

Beneficiará a más de 900 mil habitantes de Ixtapaluca y Valle de Chalco

Ampliación de la Línea 11

Tren Ligero Texcoco–La Paz

Conectará con la Línea A del Metro de la CDMX

Atraviesa los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan

La Secretaría de Movilidad (Semov) informó que, con la puesta en operación de las nuevas líneas de Mexibús y Mexicable, el número de usuarios atendidos diariamente pasará de 453 mil 277 a 726 mil 800, lo que representa un incremento considerable en la capacidad del sistema.

Inversión para la movilidad

De acuerdo con el Paquete Fiscal 2026, el gobierno estatal destinará más de 5 mil millones de pesos a estos proyectos. Del total:

2 mil 600 millones de pesos serán para el Tren Ligero Texcoco–La Paz

898 millones de pesos para el Trolebús Mexiquense Ixtapaluca

356 millones para la Línea V del Mexibús

925 millones para la Línea VI

600 millones para la Línea VII

760 millones de pesos para el Mexicable Línea III

Una necesidad para el estado más poblado

Con casi 17 millones de habitantes, según datos del INEGI, el Estado de México es la entidad más poblada del país. La expansión de la infraestructura de transporte resulta clave para facilitar la movilidad de sus residentes, muchos de los cuales realizan traslados de hasta cuatro horas diarias hacia la Ciudad de México para cumplir con sus actividades cotidianas.