Intentan descarrilar tren para robarlo en Guanajuato; operador evita una tragedia

Maquinista detecta sabotaje y evita descarrilamiento de tren en Guanajuato

Un intento de sabotaje a un tren de carga fue frustrado en el municipio de Cortazar, Guanajuato, luego de que el maquinista detectara a tiempo un corte intencional en las vías férreas, presuntamente realizado por un grupo delictivo con la intención de provocar un descarrilamiento para robar la mercancía.

Daño en las vías habría sido provocado con oxicorte

El incidente ocurrió durante la madrugada del 30 de diciembre, cuando personal ferroviario observó un daño de aproximadamente 40 centímetros en uno de los rieles, el cual habría sido realizado con oxicorte, una técnica comúnmente utilizada para debilitar la estructura metálica de las vías.

Buscaban robar electrodomésticos y autopartes

De acuerdo con los primeros reportes, el objetivo del sabotaje era obligar al tren a detenerse o descarrilar para facilitar el robo de electrodomésticos y autopartes que eran transportados en el convoy. Sin embargo, gracias a la rápida reacción y pericia del operador, quien redujo la velocidad al notar la anomalía, el tren logró pasar por el tramo afectado sin personas lesionadas ni daños mayores.

Presunta participación del Cártel de Santa Rosa de Lima

Autoridades señalaron que el ataque podría estar relacionado con una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima, grupo que mantiene presencia en el corredor ferroviario que atraviesa municipios como Celaya, Villagrán y Cortazar, donde el robo a trenes ha sido una problemática recurrente.

Guardia Nacional refuerza vigilancia y se presenta denuncia

Tras el intento de sabotaje, la empresa ferroviaria presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de vigilancia en las vías férreas para prevenir nuevos ataques.

Crece la preocupación por la seguridad ferroviaria en Guanajuato

El hecho reaviva la preocupación por la seguridad del transporte ferroviario en Guanajuato, donde se han documentado diversos intentos de robo mediante daños a la infraestructura, colocación de obstáculos y agresiones a los convoyes, poniendo en riesgo a trabajadores y población cercana.