Servidora pública de Tecámac resulta herida tras ataque armado

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima recibió un impacto de bala en el brazo, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Autoridades municipales confirmaron que su estado de salud se reporta como estable.

Tras el incidente, la Guardia Civil de Tecámac desplegó un operativo de contención y acordonamiento en la zona con el objetivo de localizar y detener a los responsables de la agresión, cuya identidad hasta el momento permanece desconocida.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, el Gobierno Municipal de Tecámac condenó de manera enérgica el ataque y expresó su confianza en las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, así como para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Asimismo, la administración municipal subrayó que este no es un hecho aislado, al señalar que otros servidores públicos han sido objeto de amenazas e intimidaciones con anterioridad.

En ese sentido, el Ayuntamiento solicitó que, durante el proceso de investigación, se consideren antecedentes de confrontación y amenazas públicas previas, a fin de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.