Xóchitl Gálvez señala al hijo de AMLO por presunta corrupción en obra del Tren Interoceánico

La exsenadora y figura de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó públicamente a Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción del Tren Interoceánico, tras el reciente descarrilamiento de un convoy ocurrido en Oaxaca.

Llamado a una investigación sin excepciones

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Gálvez exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a garantizar una investigación transparente y sin protección política, con el objetivo de esclarecer tanto las causas del accidente como posibles fallas administrativas o actos indebidos en la ejecución de la obra.

La exlegisladora enfatizó que la indagatoria debe realizarse “caiga quien caiga”, incluso si ello implica revisar la actuación de familiares de altos funcionarios del sexenio anterior, al considerar que la seguridad de los usuarios fue puesta en riesgo.

El audio que detonó la polémica

Como parte de sus señalamientos, Gálvez dio a conocer un audio que atribuye a una supuesta conversación entre López Beltrán y un presunto proveedor del proyecto, en el que se escucha una frase que ha generado indignación en redes sociales por su tono despreocupado ante un posible descarrilamiento del tren.

La opositora consideró que el contenido del audio refleja una falta de responsabilidad y sensibilidad, especialmente tras un accidente que dejó víctimas y personas lesionadas.

Presunta participación en la supervisión del proyecto

Gálvez recordó que Bobby López Beltrán habría tenido un papel de supervisión tanto en el Tren Interoceánico como en el Tren Maya, y señaló que personas cercanas a él habrían participado como proveedores en las obras, lo que, a su juicio, podría representar un conflicto de interés.

Debate público y ausencia de respuesta oficial

Las acusaciones se suman a una discusión más amplia sobre la transparencia en los megaproyectos de infraestructura impulsados en años recientes. Diversos sectores han solicitado investigaciones independientes para deslindar responsabilidades tras el accidente ferroviario.

Hasta ahora, no existe una respuesta oficial directa por parte del gobierno federal o de los señalados respecto a estas acusaciones, mientras el tema continúa generando debate político y mediático.