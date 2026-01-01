1 de enero de 2026: estas son las carreteras y autopistas bloqueadas o con afectaciones FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Durante las festividades de Año Nuevo, miles de mexicanos se desplazan por carretera para visitar a sus familiares o disfrutar de unos días de descanso. Ante el incremento del flujo vehicular, resulta fundamental mantenerse informado sobre el estado de las principales vías de comunicación a nivel nacional.

De acuerdo con los reportes más recientes, las siguientes carreteras y autopistas presentan cierres o bloqueos:

#TomePrecauciones en #NuevoLéon se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 101+000 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jXW0f5Aghs — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 1, 2026

Autopista Córdoba - Veracruz

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Córdoba - Veracruz, km 18, dirección Córdoba. Cierre a la circulación por atención de accidente (incendio de automóvil). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) January 1, 2026

Autopista Tijuana - Ensenada

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

Autopista Tijuana - Ensenada, km 87, dirección Tijuana. Reducción de carriles por atención de incidente (deslizamiento de talud). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) January 1, 2026

Autopista Guaymas - Hermosillo

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Guaymas - Hermosillo, km 139, dirección Guaymas. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 1, 2026

Autopista México - Querétaro

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 136, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de vagoneta). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 1, 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones, atender las indicaciones viales y mantenerse atentos a la información a través de las actualizaciones en tiempo real de las cuentas @GN_Carreteras y @CAPUFE en redes sociales.