Con base en información de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como de la Guardia Nacional; estas son las vías con bloqueos y afectaciones este jueves 1 de enero

1 de enero de 2026: estas son las carreteras y autopistas bloqueadas o con afectaciones

Por Santiago Altuzarra
1 de enero de 2026: estas son las carreteras y autopistas bloqueadas o con afectaciones FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Durante las festividades de Año Nuevo, miles de mexicanos se desplazan por carretera para visitar a sus familiares o disfrutar de unos días de descanso. Ante el incremento del flujo vehicular, resulta fundamental mantenerse informado sobre el estado de las principales vías de comunicación a nivel nacional.

De acuerdo con los reportes más recientes, las siguientes carreteras y autopistas presentan cierres o bloqueos:

  • Carretera Monterrey-Nuevo Laredo
  • Autopista Córdoba - Veracruz, km 18, dirección Córdoba
  • Autopista Tijuana - Ensenada, km 87, dirección Tijuana
  • Autopista Guaymas - Hermosillo, km 139, dirección Guaymas
  • Autopista México - Querétaro, km 136, dirección Querétaro

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones, atender las indicaciones viales y mantenerse atentos a la información a través de las actualizaciones en tiempo real de las cuentas @GN_Carreteras y @CAPUFE en redes sociales.

