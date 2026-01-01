Calendario Bienestar enero 2026: así quedarían las fechas de pago para todos los programas

Calendario Bienestar enero 2026: Esto es lo que se espera para los primeros pagos del año.

La Secretaría del Bienestar alista el primer depósito de 2026 para millones de beneficiarios de los programas sociales federales. Diversos reportes apuntan a que los pagos correspondientes al bimestre enero-febrero comenzarían a realizarse a partir de la primera semana de enero, de forma escalonada y conforme a la letra inicial del primer apellido.

Como en periodos anteriores, la dispersión de recursos se realizaría a través del Banco del Bienestar, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar el acceso al apoyo económico para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres beneficiarias y otros sectores.

Fechas estimadas de pago por apellido

De acuerdo con proyecciones basadas en calendarios previos, el pago de los programas Bienestar en enero de 2026 podría quedar de la siguiente manera:

5 de enero: A

A 6 de enero: B

B 7 y 8 de enero: C

C 9 de enero: D, E, F

D, E, F 12 y 13 de enero: G

G 14 de enero: H, I, J, K

H, I, J, K 15 de enero: L

L 16 y 19 de enero: M

M 20 de enero: N, Ñ, O

N, Ñ, O 21 de enero: P, Q

P, Q 22 y 23 de enero: R

R 26 de enero: S

S 27 de enero: T, U, V

T, U, V 28 de enero: W, X, Y, Z

Este esquema permitiría que los depósitos se extiendan durante casi todo el mes de enero.

Programas que recibirían pago en enero 2026

Entre los apoyos que normalmente se entregan en este periodo se encuentran:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años)

Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Jóvenes Construyendo el Futuro

Sembrando Vida

Montos aproximados del bimestre

Aunque los montos oficiales también están pendientes de confirmación, los pagos bimestrales se mantendrían en rangos similares a los del cierre de 2025, con alrededor de 6 mil pesos para adultos mayores, poco más de 3 mil pesos para personas con discapacidad, y montos variables para otros programas sociales.

Llamado a beneficiarios

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y del Banco del Bienestar para confirmar fechas exactas, ya que el calendario definitivo será anunciado en los primeros días de enero.

Mientras tanto, este calendario sirve como referencia preliminar para que las personas inscritas en los programas sociales puedan planear el inicio del año.