¿Cuánto dinero te deben pagar por trabajar el 1 de enero de 2026 en México?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 1 de enero es un día de descanso obligatorio en México, por el Año Nuevo.

Eso quiere decir que, si no trabajas ese día, igual te pagan tu salario normal sin falta. Si sí te toca hacerlo, la ley te respalda y te dice cuánto deberían pagarte.

¿Pago normal, doble o triple?

La LFT establece que si trabajas un día de descanso obligatorio, tu empresa o patrón debe pagarte el salario diario normal más un salario doble extra por el servicio prestado. En total: salario triple por ese día.

Esto aplica incluso si tu puesto es de medio tiempo o tienes un contrato especial.

¿Cuánto son esos “tres” salarios según el salario mínimo 2026?

Si estás en sueldo mínimo o cerca de él, aquí va lo que podrías esperar recibir si trabajas el 1 de enero de 2026:

Zona del Salario Mínimo General

Salario diario 2026: $315.04 pesos

$315.04 pesos Pago por trabajar en Año Nuevo: $945.12 pesos (3 x 315.04)

Zona Libre de la Frontera Norte

Salario diario 2026: $440.87 pesos

$440.87 pesos Pago por trabajar en Año Nuevo: $1,322.61 pesos (3 x 440.87)

Estos son mínimos legales. Si tu sueldo base es mayor a salario mínimo, se calcula igual (tres veces tu salario diario real).

¿Y si además haces horas extra?

¿Te tocó trabajar más allá de tu jornada normal? Bueno, si haces horas extra en este día feriado, los pagos por esas horas también deben remunerarse al triple.

¿Qué hacer si tu empresa o patrón no te paga lo que corresponde?

Si al final del día tus números no cuajan con lo que la ley manda:

Primero: habla con tu jefe o Recursos Humanos

Segundo: pide claridad de cómo calcularon tu pago

Tercero: si hace falta, recurre a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (PROFEDET) para asesoría legal.

Otros feriados 2026 que te pueden pagar triple

Además del 1 de enero, la LFT considera otros días de descanso obligatorio donde, si laboras, toca pago extra. Entre ellos están: