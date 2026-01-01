Cursos propedéuticos GRATIS en inteligencia artificial 2026: fechas, registro y todo lo que debes saber

Los cursos propedéuticos en línea del Centro de Formación en Inteligencia Artificial ya tienen fecha y, si estás en la lista de personas seleccionadas, hay un par de cosas que tienes que saber.

Del 8 al 17 de enero de 2026, estudiantes de todo México podrán reforzar sus conocimientos básicos en áreas clave de la tecnología con acompañamiento docente y modalidad completamente en línea.

La misión es clara: nivelar el terreno, afinar habilidades y dejar todo listo para continuar una formación más avanzada en Inteligencia Artificial, programación y tecnologías digitales.

¿Cuándo son los cursos propedéuticos en IA 2026?

Los cursos se impartirán del 8 al 17 de enero de 2026, en formato online y con apoyo académico durante el proceso. La fecha límite de registro es el 6 de enero de 2026, sin prórroga.

El registro debe realizarse con el mismo correo electrónico que utilizaste en la convocatoria original. Si cambiaste de mail, ahí puede estar el primer error.

¿Para qué sirven estos cursos propedéuticos?

Más que un trámite, estos cursos funcionan como un arranque técnico para fortalecer bases que serán indispensables más adelante. Se trata de entender, practicar y conectar conceptos.

El objetivo es que todas las personas seleccionadas cuenten con conocimientos que los ayuden a avanzar con mayor seguridad en su formación en tecnologías emergentes.

Cursos propedéuticos disponibles en 2026

Conceptos Básicos de Java

Ideal para familiarizarte con la lógica de programación, estructuras básicas y el lenguaje que sigue siendo columna vertebral del desarrollo de software.

Computación en la Nube

Una introducción práctica al mundo cloud, donde aprenderás cómo funcionan los servicios digitales que hoy sostienen aplicaciones, plataformas y sistemas a gran escala.

Introducción a la Inteligencia Artificial

Qué es la IA, cómo funciona y por qué está transformando industrias enteras.

Ciberseguridad

Este curso aborda los principios básicos para entender riesgos digitales y buenas prácticas de seguridad.

Análisis de Datos

Aprende a leer, interpretar y darle sentido a la información. Los datos hablan, pero solo si sabes escucharlos.

Cómo registrarte paso a paso

El proceso se realiza desde la plataforma de cursos del TecNM y es importante llenar el formulario con calma. Algunos puntos clave:

Escribe tu nombre completo tal como aparece en tu acta de nacimiento

tal como aparece en tu acta de nacimiento Verifica que tu CURP esté correcta y confírmala

esté correcta y confírmala Usa el mismo correo electrónico de la convocatoria

de la convocatoria Crea una contraseña segura , con números y al menos una mayúscula

, con números y al menos una mayúscula Indica tu ciudad de residencia actual

Captura tu año de nacimiento en cuatro dígitos

Selecciona el nivel de estudios concluido

Un registro bien hecho te ahorra correos, correcciones y dolores de cabeza después.

¿Qué obtienes al concluir tu inscripción?

Al finalizar tu registro correctamente, podrás:

Consultar los horarios de clase directamente en la plataforma

directamente en la plataforma Acceder a las ligas de las sesiones sincrónicas

Revisar los programas académicos

Utilizar herramientas didácticas diseñadas para el aprendizaje en línea

Dónde pedir ayuda si tienes dudas

Si algo no queda claro, hay canales oficiales de apoyo: