Durmientes de madera del Tren Interoceánico son adecuados: especialista ferroviario

El especialista en infraestructura ferroviaria, Gareth Dennis, aclaró que las imágenes que circulan en plataformas digitales no muestran fallas en la geometría de las vías del Tren Interoceánico.

En su cuenta oficial de X, el también autor del libro How the railways will fix the future subrayó que “los durmientes de madera son perfectamente adecuados para velocidades, curvaturas y peraltes moderados”.

Dennis añadió que lo más relevante es la ausencia de arcenes de balasto, aunque precisó que estos no son necesarios en vías articuladas. “No se observa ningún defecto geométrico evidente en el vídeo”, puntualizó.

Con estas declaraciones, el especialista ferroviario desmintió versiones que cuestionaban la calidad de la infraestructura del proyecto, reafirmando la pertinencia técnica de los materiales empleados en su construcción.