Este 1º de enero, entra el vigor el incremento del 13% al salario mínimo general

Aumento al salario mínimo La Secretaría del Trabajo recordó que a partir de este jueves deberán pagarse 315.04 pesos diarios en la zona general y 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó que a partir de este 1º de enero, entró en vigor el incremento del 13 % al salario mínimo general y del 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte, por lo que deberán pagarse 315.04 y 440.87 pesos respectivamente.

La dependencia, encabezada por Marath Baruch Bolaños López, señaló que el incremento de la zona general representa 9 mil 582.47 pesos mensuales, mientras que para la Zona Libre de la Frontera Norte es de 13 mil 409.80 pesos mensuales, con lo cual un trabajador mexicano cubre ya dos canastas básicas.

Este incremento a los salarios mínimos del país forma parte de la política de recuperación salarial iniciada desde la pasada administración, en el 2018, que ha elevado el poder adquisitivo del salario mínimo un 154%, lo cual beneficiará a 8.5 millones de personas trabajadoras en 2026.

Este incremento representa un paso más hacia el cumplimiento del compromiso número 56 de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de que la recuperación salarial al finalizar el sexenio permita que las personas trabajadoras que perciban un salario mínimo puedan adquirir 2.5 canastas básicas para la cobertura de sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

De esta manera, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se presentó, en su primer año, un incremento del 12%, que se suma al 13% de este año. De esta manera, en los gobiernos humanistas se ha permitido que 6.6 millones de personas dejaran la pobreza entre 2018 y 2024, gracias a esta política de incrementos.