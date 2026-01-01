Exige PAN investigación independiente del Tren descarrilado; “México exige respuestas”.

Aumentó a 14, las personas fallecidas del descarrilamiento del Tren Interoceánico (Cuartoscuro)

En medio de las indagatorias que se siguen para determinar las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico donde ya aumentó a 14 la cifra de fallecidos, la dirigencia nacional del PAN exigió una investigación transparente y justa de parte de las autoridades donde toda persona que resulte responsable de esta tragedia debe terminar en la cárcel.

“Que se determine quién operaba y mantenía la vía, con qué protocolos y si existieron alertas previas, para definir posibles sanciones administrativas, legales o políticas en caso de omisiones o negligencias, conforme a la ley”, demandó

El PAN aseveró que México exige respuestas y por ello insistió en que paralelo a la investigación que realizan las autoridades mexicanas se debe realizar otra independiente que profundice esas indagatorias para determinar las causas concretas de la tragedia, y una evaluación de la calidad que incluya estándares de seguridad y condiciones en que fue rehabilitada e inaugurada la infraestructura.

Asimismo recalcó que se debe suspender el servicio de este corredor interoceánico hasta que no se garantice plenamente la seguridad de los usuarios y tripulantes además de activar una auditoría de costos y contratos, que incluya revisiones acerca del uso de recursos públicos, empresas responsables y posibles sobrecostos.

“México exige respuestas, apoyo a las víctimas y una investigación transparente y justa de parte de sus autoridades empezando desde la Presidencia de la República que encabeza Claudia Sheinbaum”, demandó

La dirigencia panista expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca y exigió una reparación integral del daño y que se brinde atención médica y psicológica a las víctimas, con una indemnización justa e inmediata y se garantice acompañamiento permanente a sus familias.

Reprochó que este accidente era evitable y tiene dos causas: corrupción e ineptitud que ocasionó una nueva tragedia donde ahora 14 personas lamentablemente perdieron la vida.

Recordó que desde hace años se documentó que en esta obra abunda la corrupción y el nepotismo, en el que, incluso, estuvo involucrado, Gonzalo López Beltrán, uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, a quien se le encargó la supervisión de la obra, a pesar de carecer de las capacidades técnicas mínimas.

“Aún permanece en la memoria colectiva el reciente descarrilamiento de una unidad del Tren Maya, suceso en el que se revivió la polémica por un audio en el que se escucha a quien se ha dicho es uno de los proveedores, Pedro Salazar, cercano a los hijos del ex presidente López Obrador, que también participó en la construcción del Corredor Interoceánico, reconocer que había pactado moches, y total cinismo se atrevió a decir que “ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”, indicó