Historia del salario mínimo en México: 111 años de derechos laborales

Salario mínimo

Una mañana de abril de 1915, en plena Revolución Mexicana, se gestó un cambio profundo que marcaría el rumbo de millones de trabajadoras y trabajadores en México. Hecho que ha impactado de forma positiva a miles de personas en este inicio de año 2026.

¿Cómo nació el salario mínimo?

Fue el 9 de abril de 1915 cuando el entonces presidente Álvaro Obregón firmó un decreto que estableció por primera vez un salario mínimo nacional, pensando en las personas jornaleras que, hasta entonces, combatían jornadas interminables por apenas unas monedas.

Esa medida, vista hoy como un derecho laboral fundamental, nació en un contexto de profunda desigualdad, pocas protecciones sociales y largas jornadas sin garantías claras. Lo que parecía simplemente una cifra mínima a pagar, con el tiempo se transformó en un símbolo de justicia laboral, dignidad y lucha social.

Desde su implementación, el salario mínimo no ha sido solo un monto a respetar, sino un mecanismo para medir las condiciones sociales y económicas del país. Durante décadas, México estuvo entre los países con salarios mínimos bajos en América Latina, especialmente entre los años setenta y principios del nuevo milenio, cuando el poder adquisitivo real se deterioró significativamente.

MÉXICO, D.F., 21DICIEMBRE2015.- Los productos de la canasta básica han sufrido un aumento en sus precios durante las fechas decembrinas y sin un aumento al salario mínimo la cuesta de enero será más complicada para las familias. La cebolla y el aguacate han experimentado un mayor aumento. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

¿Cómo ha evolucionado el salario mínimo en México?

A partir de 2018, el salario mínimo inició una etapa de incrementos que rompieron con décadas de rezago económico en las familias mexicanas. Entre 2018 y 2025 se registraron subidas continuas, con alzas nacionales de doble dígito y ajustes especiales en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Para 2025, el salario mínimo general se ubicaba en 278.80 pesos diarios, mientras que en los municipios fronterizos alcanzaba 419.88 pesos por jornada.

Detrás de cada aumento hay historias de familias que ahora pueden acceder a más alimentos, medicinas o transporte y, en general, a una mejor calidad de vida. Distintos estudios socioeconómicos muestran que estos incrementos consecutivos han contribuido, en parte, a una reducción de la pobreza laboral y a un mayor ingreso per cápita en los hogares mexicanos.

Sin embargo, el camino aún es largo, y es que millones de personas siguen ganando el salario mínimo y la búsqueda de un ingreso que cubra las necesidades básicas no ha terminado.

Lo que comenzó como una idea revolucionaria hace 111 años no solo sigue vigente, sino que se ha convertido en un barómetro de justicia social, diálogo entre Estado, sindicatos y empresas, y un reflejo continuo de la dignidad laboral en México.