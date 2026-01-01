Primer bebé del 2026 nacida en el IMSS, el motor de vida de su mamá

Nació la primera bebé de este 2026 Sofía Isabela, es acomodada junto a su mamá Andrea Guadalupe, al primer minuto del nacimiento, para fomentar el apego madre-hijo

La pequeña Sofía Isabela, nació en el primer minuto de este 2026, y llegó a revolucionar la vida de toda su familia. Su mami Andrea Guadalupe comparte con Crónica, que aunque había planes para la cena de Año Nuevo, había estimaciones de que su bebé llegaría por estas fechas.

La joven Andrea Guadalupe, de 24 años, y estudiante de la carrera de Ciencias Políticas reconoce que no tenía contemplado embarazarse, sin embargo sabe que Sofía Isabela crecerá en el seno de una familia amorosa, quienes en todo momento le han refrendado su apoyo.

La familia Hernández Vázquez, enfatiza “somos muy unidos, mi mamá; Isabel, mi papá; Andrés y mis hermanas Karen y Brenda son mi apoyo y entre todos me van a ayudar con el cuidado de Sofía Isabela”, externa.

Explica que decidió llamarla Sofía, por la canción del grupo Staya, Staya que tiene una canción que precisamente se llama “Sofía” e Isabela, en honor a su mamá -abuela de Sofía-, quien se llama Isabel.

A los pocos minutos de que la hija de Andrea Guadalupe nació, su orgullosa madre comparte que, para la última noche del 2025, había planes para estar todos en familia, “pero ya sabíamos que sí o sí nos iba a agarrar por estas fechas el nacimiento”.

El quirófano estaba listo. Todo el personal de salud del Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) con Medicina Familiar No. 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlalnepantla, Estado de México, recibieron vía cesárea a la pequeña.

A las 00:01 horas de este 1 de enero y con un peso de 2.8 kilogramos y 50 centímetros de longitud, Sofía Isabela fue acomodada en el pecho de su madre quien de inmediato la abrazo, para que su pequeña hija sintiera su calor, en cumplimiento al modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS), para fomentar el apego madre-hijo.

Con el inicio de año, Andrea Guadalupe advierte que su nueva motivación es su hija, por quien trabajará arduamente para que nada le falte y sea una niña feliz, “más que nada es mi motivo para terminar la carrera, ya nada más me falta un semestre de estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”.

Ahora todo es diferente, nunca me imaginé ser mamá

Desde el momento en el que su pequeña Sofía Isabela nació, Andrea Guadalupe se dio cuenta que a partir de ese momento, ya todo sería diferente, “creo que nunca me imaginé haber sido mamá, porque no estaba en mis planes pero ahorita que Sofía está aquí es una alegría muy bonita. Mi mamá me lo dijo: `vas a ver que cuando tengas a tu hija vas a querer que todo sea para ella´”.

Ahora, con la enorme satisfacción de ser madre y el compromiso de ver siempre por su hija, el primer paso para Andrea Guadalupe es concluir su carrera profesional y ver porque su pequeña Sofía Isabela sea todo lo feliz que se pueda.

Comparte su experiencia de ser mamá e invita a las jóvenes como ella, que enfrenten un embarazo quizá no planeado, pero sí amado y muy esperado, a que “le echen ganas porque hay que trabajar para poder mantener a un bebé, porque un bebé es muy caro, pero que esa nueva vida sea el motivo que te inspire”.

Es importante mencionar que Sofía Isabela nació en el Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) con Medicina Familiar No. 60 del IMSS, el cual cuenta con el reconocimiento “Hospital Amigo del Niño y la Niña”, por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, por su implementación de actividades de promoción de la lactancia materna exclusiva al nacimiento, el alojamiento conjunto, una atención amigable, entre otras.

En el 2025 se otorgaron 5 millones 762,239 consultas de Medicina Familiar y 21,102 consultas de especialidad, productividad que contribuyó al cumplimiento de la meta nacional de la estrategia 2-30-100: 2 millones de cirugías, 30 millones de consulta de especialidad y 100 millones de Medicina Familiar.