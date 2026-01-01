Una reforma electoral estará rebasada por sentencia firme contra sobrerrepresentación “popular” de diputados y senadores, advierten

CDMX — La sentencia SUP-REC-3505/2024 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral federal (TEPJF) tras impugnaciones por la sobrerrepresentación de legisladores en el Congreso ni una posible reforma electoral podrá cambiarla, porque está tan firme, que marcó una jurisprudencia que será referente en las próximas elecciones de 2027 y 2030.

En entrevista exclusiva con Crónica, Fernando Ramírez Barrios, secretario instructor de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, explica cómo se construyó esa sentencia de 2025 luego de las impugnaciones recurridas por PRI, PAN y MC, además de las presentadas por ciudadanos y una organización social.

Coautor de la obra ‘Entre la Constitución y la mediática’ -presentada en la reciente edición de la FIL de Guadalajara- a propósito de la misma, este medio buscó a Fernando Ramírez Barrios, maestro en derecho por la UNAM, para abundar sobre esta sentencia.

“El Tribunal determinó que no existía omisión legislativa, como lo argumentaron los inconformes, ya que el cálculo de la sobrerrepresentación corresponde a cada partido político en lo individual. También consideró infundado el argumento de que Morena rebasaría el límite de 300 diputaciones, pues al aplicar el criterio de afiliación efectiva se comprobó que se mantenía por “debajo de dicho umbral constitucional. Asimismo, rechazó aplicar el criterio de la cláusula de gobernabilidad, al concluir que no era pertinente para el caso”.

Una vez resueltas las impugnaciones, incluso hasta despejar los criterios de los magistrados para la sentencia definitiva, ¿cuál es el resumen constitucional que se presenta en esta obra?

- Puedo comentar que estamos muy orgullosos de este libro que se acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y es la reunión de varios trabajos de personas de diferentes ámbitos, tanto del tribunal como académicos, así como de la ciudadanía que tiene por objetivo presentar y ampliar el debate mediático, académico y, por supuesto, jurídico que se dio respecto de la actual conformación de la Cámara de Diputados. Este es un libro presenta primero la sentencia del tribunal que dio origen a esta conformación, que en algunos ámbitos se conoce como “el asunto de la sobrerrepresentación”, y obra en la que se muestran las diversas posturas que existieron, incluso también por parte de los medios de los medios de comunicación. Y básicamente es dilucidar el debate que se presentó en ese momento sobre qué fue lo que decidió el tribunal y a final de cuentas son en torno a esto, y si este sistema de democracia es el adecuado. Básicamente entonces eso. Y lo curioso es que precisamente las reglas que dieron origen a la actual conformación de la Cámara de Diputados surgieron este de, prácticamente, de reglas para desaparecer la cláusula eterna, y con el objetivo de que a las coaliciones les costara más, que tuvieran un costo político, económico y jurídico mucho mayor, así como político. Es mucho mayor para los partidos políticos. De hecho, son los partidos grandes, que eran PRI, PAN y PRD, precisamente los que crean estas reglas para evitar que otros partidos, como ellos le denominaban, o sea, pequeños, como precisamente el Partido del Trabajo, el Verde pudieran permanecer en ese concepto. Antes el sistema para repartir espacios no consideraba a los partidos en lo individual, es decir, para repartir tanto los votos, es decir los lugares en el Congreso, debía ser por las coaliciones. Y entra este movimiento o reforma política con el objetivo de eliminar esta cláusula de la vida eterna. Hacer más costosas las coaliciones y entonces sucedió. Se establecen diversas reglas entre las cuales no puede haber transferencia de votos, es decir, o sea, tú puedes formar coaliciones, pero no puedes o sea, el partido grande no te puede transferir votos.

“Dos, si eres partido de reciente creación tampoco puedes conformar coaliciones, sino que en la primera elección en la que participes tienes que participar solo a fuerzas y necesariamente, tú solamente puedes este, o sea, para ver si realmente tienes este arraigo en la población y sobre todo y, la tercera, que es la que nos conecta con el tema es la repartición de las curules, ¿no? Ya no va a ser por coalición, sino por partido. Entonces se crea este sistema, si me permites la palabra ahora ambiguo. Donde tú durante toda la elección participas en conjunto, pero al momento de repartir este espacio en la Cámara de Diputados y, bueno, también en la de senadores, participas como partido. Y fue una de las quejas principales de la oposición, pero pues es que la cuestión es que ellos crearon esas reglas. Ellos fueron los que crearon esas reglas y entonces son reglas que si no mal recuerdo desde 2009 existen y además que se han interpretado desde esa fecha en la misma forma en que las interpretó el tribunal en esta ocasión”, explica ampliamente Fernando Ramírez Barrios.

-Y esta sentencia es una jurisprudencia ya, ¿incluso si hay una reforma electoral?

-Estas reglas se han interpretado eh de la misma manera por diferentes por diferentes integraciones tanto del INE como del tribunal. O sea, la anterior integración del tribunal así las interpretó y la anterior integración del INE, que fue muy crítica, con el gobierno actual, bueno, bueno, con el partido con el partido político Morena, pero fue la manera en que se interpretó.