Urge reforma a Ley de Vivienda contra gentrificación; debe incluir asentamientos humanos: MC

Con el fin de combatir el fenómeno de la gentrificación, que ha elevado el costo de las viviendas en las principales ciudades de México, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona Domínguez, presenta una iniciativa de reforma la Ley de Vivienda con el fin de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Señala que la gentrificación ha elevado el costo de las viviendas en las principales ciudades de México, como Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, y la propia capital del país.

“Una vivienda adecuada y decorosa no es únicamente un bien material, sino que se trata también de un espacio que garantiza condiciones adecuadas para la salud, la educación, la seguridad, el trabajo, y la vida de las familias mexicanas”, expone.

Gaona Domínguez enfatiza que en muchos países, incluyendo México, el derecho a la vivienda es en realidad una aspiración social que pocos pueden lograr por el alto costo, principalmente, en las ciudades metropolitanas.

“Las presiones del mercado, la especulación inmobiliaria, la falta de planeación urbana sostenible y la desarticulación de políticas públicas de los gobiernos locales han convertido la vivienda en una mercancía más, afectando como siempre a los menos favorecidos”.

Asevera que es urgente la modificación a la Ley de Vivienda, y en ella él promueve mecanismos y acciones que combatan el fenómeno de la gentrificación, para asegurar el derecho al acceso de todas las personas a una vivienda adecuada, decorosa y asequible.

“Buscamos adecuar nuestro entramado legal con la realidad habitacional del país y con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano”, comentó Gaona.

Destaca que iniciativa de reforma a la ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

En su exposición de motivos, el diputado federal aclara que no sólo se trata de que el derecho a la vivienda como un bien material, sino de un espacio que garantiza condiciones adecuadas para la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y la vida en comunidad, el cual debe ser fomentado por todos los estados a nivel mundial.

Esta situación ha traído protestas y problemas en naciones como España, donde comprar una vivienda se ha vuelto inasequible para muchos, debido a los precios al alza , lo mismo se repite en la región de América Latina la cual vive un serio problema en cuestión de vivienda, ya que se estima que 45% de su población no cuenta con un hogar digno, debido, en su mayoría, a la construcción con materiales inadecuados, falta de acceso a servicios básicos, hacinamientos o inseguridad en la tenencia, refiere el legislador.

Y en esos datos aporta que en el caso mexicano se tiene un déficit habitacional de más de 8 millones de viviendas, de las cuales 20% corresponde a la falta de nuevas casas y departamentos, mientras que 80% recae en necesidad de mejoras y ampliaciones, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) .

Adicional a esto, dice Eduardo Gaona, el costo de estas viviendas en diversas de las principales ciudades del país se ha incrementado de manera exponencial en los primeros tres meses del 2025.

“Por citar algunos ejemplos, en la zona metropolitana de Tijuana el índice de vivienda creció 11,1%; en la de León, 10,9%; en Guadalajara, 9,8%; en las metrópolis de Puebla y Tlaxcala, 9,6%, respectivamente, en Monterrey, 9,1%, en Querétaro, 6.7%, en el Valle de México, 5.3% y en Toluca también 5%, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) .

“Todas estas circunstancias generan un problema que es conocido como “gentrificación”, que según el geógrafo Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se define como el proceso de reestructuración de relaciones sociales en el espacio; asimismo, hace referencia a que distintos sectores de la población con mayor capacidad económica se apropian de espacios urbanos que presentan ciertas cualidades, por ejemplo, áreas verdes, buena ubicación, equipamiento, infraestructura y zonas culturales que son muy demandadas por el capital inmobiliario”, expone.

El Barrio Antiguo

Un caso que ejemplifica lo anterior es “El Barrio Antiguo” en la Ciudad de Monterrey, donde hace tiempo hubo un proceso de desplazamiento al convertirse en una zona meramente comercial , por lo que cada vez es menor la gente que vive ahí, pero no es el único lugar, asesoras inmobiliarias entrevistadas por Telediario revelaron las zonas en las que se ha presentado este fenómeno de la gentrificación, son el Casco Urbano de San Pedro y la Zona Tec , por lo que los precios de los departamentos se han incrementado volviéndolos casi impagables para la mayoría de la población joven, se señala en la iniciativa y abunda en que este fenómeno se repite en más lugares del país, lo cual ha provocado malestares en la población residente, originando manifestaciones en diversas zonas del territorio mexicano, por ejemplo en la Ciudad de México el 4 de julio se manifestaron vecinos de las colonias Doctores, Obrera, Roma y Condesa, quienes se movilizaron en el Parque México , asimismo, esta acción se ha replicado en todo el país como Tulum, San Miguel de Allende, Mérida, Guadalajara entre otros, donde además de incrementar el costo de la vivienda, se ha pedido que los residentes extranjeros (quienes tienen mayores ingresos que los connacionales), respeten las costumbres de los lugares donde llegan a residir.

Todo esto a pesar de que, el Gobierno de la República, presento en octubre de 2024 un nuevo programa de Vivienda y Regularización, el cual consiste en construir un millón de viviendas de bajo costo: 500 mil viviendas por parte del Infonavit para derechohabientes y 500 mil a cargo de Conavi para población no derechohabiente .

“Es evidente que, a pesar de los esfuerzos antes mencionados, no se está cumpliendo con nuestro mandato constitucional, el cual establece en su artículo 4to párrafo noveno que a la letra dice:

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Eduardo Domínguez refiere también que la Suprema Corte de la Nación ha enfatizado que los derechos fundamentales deben ser interpretados conforme al principio pro-persona, maximizando su alcance y eficacia, para el caso que nos ocupa es el derecho a la vivienda.