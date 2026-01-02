Calendario 2026: conoce todos los puentes y días festivos oficiales en México para este año

Esto es todo lo que tienes que saber para planear tus vacaciones con anticipación y usar tus días de una forma más efectiva. En este 2026, según los feriados oficiales confirmados por el Gobierno mexicano, habrá siete días de descanso obligatorio que podrás aprovechar para descansar, viajar o quedarte en pijama todo el día.

Los feriados por ley federal en 2026

Aquí vienen los días que por ley te tienen que dar libre si trabajas formalmente:

Jueves 1 de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo Lunes 2 de febrero – Descanso por el Día de la Constitución

– Descanso por el Día de la Constitución Lunes 16 de marzo – Descanso por el Natalicio de Benito Juárez

– Descanso por el Natalicio de Benito Juárez Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo Miércoles 16 de septiembre – Día de la Independencia

– Día de la Independencia Lunes 16 de noviembre – Día de la Revolución Mexicana

– Día de la Revolución Mexicana Viernes 25 de diciembre – Navidad

Estos días están estipulados por la Ley Federal del Trabajo como descansos obligatorios para la mayoría de los trabajadores. Si te toca laborar, por ley te deben pagar extra.

Puentes oficiales que sí valen la pena

Un puente viene cuando un feriado se combina con lunes o viernes pa’ sacarle jugo al fin de semana largo. En 2026 hay varios que pueden causar amor a primera vista:

Fines de semana largos en 2026

Fin de semana largo por Constitución: del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero

del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero Puente por Benito Juárez: del sábado 14 al lunes 16 de marzo, ideal para una escapada de primavera temprana

del sábado 14 al lunes 16 de marzo, ideal para una escapada de primavera temprana Puente de la Revolución Mexicana: del viernes 14 al lunes 16 de noviembre, camino a cerrar el año con descanso

En total, tendremos tres puentes que sí se sienten como festivos largos y que muchos aprovechan para viajar o descansar.