IMSS y STPS garantizan protección de derechos laborales a trabajadores de plataformas digitales

El IMSS y la STPS buscan cerciorarse de que haya prestaciones y beneficios que les brinden a los empleados seguridad social (FES México)

Con base en los resultados de una prueba piloto realizada por el IMSS y la STPS, la primera entidad presentara una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social a fin de definir los aspectos vinculados con el cumplimiento de dichas obligaciones, mismas que serán expuestas ante el poder legislativo para ser discutidas. A la par, las Reglas Generales publicadas por el IMSS en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2025 seguirán teniendo vigencia según está establecido en el Transitorio tercero del Decreto de modificación a la Ley Federal del Trabajo del 24 de diciembre 2024.

El artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Plataformas Digitales (Decreto), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2024, el cual entró en vigor 180 días después de su publicación en el referido medio de difusión oficial, es decir, el 22 de junio de 2025, determina que el IMSS contará con un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de las reglas de carácter general, para que, considerando los resultados obtenidos de la prueba piloto implementada para el aseguramiento de personas trabajadoras de plataformas digitales, se preparen las iniciativas que definirán los aspectos alusivos al cumplimiento de dichas obligaciones, mismas que serán sometidas a consideración del Poder Legislativo para su discusión.

Cabe mencionar que pese a la terminación del plazo de la prueba piloto, este 31 de diciembre de 2025, las Reglas emitidas por el IMSS para la implementación del mismo, mientras que no se emitan nuevas directrices, seguirán aplicándose en beneficio y protección de las personas trabajadoras de dicho rubro; interpretarse de forma contraria, contravendría el espíritu del legislador al emitir el Decreto, que es el brindar protección a los trabajadores de las plataformas digitales.