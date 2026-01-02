Turismo en México crece en 2025 gracias a los Pueblos mágicos y destinos de playa: SECTUR

Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora Señaló que durante el periodo vacacional 2024-2025 se registraron 5.30 millones de turistas, un aumento de 7.5 por ciento respecto al periodo anterior. (Gustavo Alberto/Cuartoscuro)

México se mantiene como uno de los países con destinos turísticos más visitados del mundo. De acuerdo con cifras presentadas por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, entre enero y octubre de 2025 el país recibió 13.6 por ciento más visitantes extranjeros y un aumento de 5.8 por ciento en turistas, al alcanzar 38.4 millones de llegadas, es decir, 2.1 millones más que en el mismo periodo del año pasado.

El turismo nacional también mostró un aumento, con 92.6 millones de viajeros, un crecimiento de 3.3 por ciento, equivalente a tres millones adicionales.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor, con el 67.3 por ciento del total de turistas que llegan a México. Sin embargo, otros países mostraron incrementos relevantes, como Canadá con 11.4 por ciento más visitantes, Italia con 14.8, China con 10.6 y Corea con 11 por ciento. La titular de Sectur destacó que incluso mercados de regiones que antes no figuraban con fuerza comienzan a tener mayor presencia.

La ocupación hotelera promedio a nivel nacional se ubicó en 60.2 por ciento, reflejo de la alta demanda en los principales destinos. Por vía aérea, Estados Unidos lideró el envío de pasajeros con 11.16 millones, mientras que Canadá, Reino Unido y Argentina también mostraron avances, este último con un incremento de 14.3 por ciento en turistas.

El empleo turístico también dio señales positivas. En noviembre de 2025, el sector registró alrededor de cinco millones de personas trabajando y un crecimiento de 4.9 por ciento en trabajadores asegurados.

En conectividad aérea, se programaron 14 millones de asientos desde Estados Unidos y Canadá hacia México, un alza de 2.5 por ciento, con más de 83 mil vuelos. En rutas hacia destinos de playa desde Estados Unidos, se contemplaron ocho millones de asientos y más de 45 mil vuelos.

Para el cierre de 2025, las proyecciones apuntan a un crecimiento de 6.6 por ciento en la llegada de turistas internacionales, lo que significaría tres millones más que en 2024.

Durante la temporada vacacional de fin de año, se espera la llegada de 5.3 millones de turistas, 7.5 por ciento más que en el mismo periodo anterior. Destinos como Acapulco, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Maya, Mazatlán y Tulum reportaron mayores niveles de ocupación, con Mazatlán destacando por un crecimiento de 12 por ciento.

Los Pueblos Mágicos también mostraron cifras sólidas. Frontera alcanzó 90 por ciento de ocupación, Bernal 85 y Tepoztlán 71.67 por ciento. En Quintana Roo, el 27 de diciembre se registraron 771 operaciones aéreas, con ocupación superior al 97 por ciento en Cancún y arriba del 76 por ciento en Tulum y Cozumel. Guerrero logró su mejor nivel hotelero desde 2019, mientras que Mazatlán reportó 88.5 por ciento de ocupación.

En la Ciudad de México, la ocupación hotelera fue de 67.5 por ciento. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) recibió a siete millones de pasajeros y el Tren Maya transportó a 9,844 personas el 29 de diciembre.