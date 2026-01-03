Diputados de Morena, PT y PVEM respaldan “postura prudente” de Sheinbaum tras captura del presidente de Venezuela

CDMX — Diputados de la mayoría legislativa conformada por Morena, PVEM y PT manifestaron su apoyo a la “postura prudente” de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la detención de su homólogo venezolano, Nicolás Madura, ejecutada la madrugada de este sábado por parte de fuerzas armadas de Estados Unidos.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, informó que las tres bancadas que hacen mayoría calificada respaldan el pronunciamiento de la primera mandataria.

El líder parlamentario enfatizó que la conducción de la política exterior de México está basada en el diálogo, la construcción de acuerdos y el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación con todas las naciones del mundo.

“México ha construido una tradición diplomática conocida por su apego al trabajo conjunto entre los países como vía para alcanzar el desarrollo, el bienestar y democracia en cada nación y para cada pueblo. Estos principios no sólo definen nuestra política exterior, sino que reflejan una vocación humanista y responsable fren a los desafíos globales. Desde el Poder Legislativo, reconocemos que una política internacional guiada por diálogo, la coordinación y a cooperación entre Estados contribuye de manera directa a la estabilidad regional y fortalece las condiciones internas de paz gobernabilidad y bienestar. La actuación internacional del Estado mexicano ha demostrado que e posible construir la seguridad y desarrollo sin renunciar a la soberanía ni a las valoro democrática”, expresó.