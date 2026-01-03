Reaparece AMLO para condenar “secuestro” de Maduro y “tiranía mundial” de EU

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, interrumpió su retiro de la política para condenar la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos en Venezuela. AMLO aseguró que dicha captura se trata de un “secuestro” y que el Gobierno de Estados Unidos actúa como una “tiranía mundial”.

Fue en una publicación a través de X, que el exmandatario dejo clara su postura al señalar que sus convicciones le impiden guardar silencio ante la situación, por lo que mostró su apoyo a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, precisó.

Y aprovechó para dirigir un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump para alertar que la victoria de hoy puede ser una derrota del mañana.

“Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición.

“Recuerde que el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum... Por ahora no le mando un abrazo”, concluyó.