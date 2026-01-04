Fernández Noroña pierde la calma en Roma luego de ser abordado por un ciudadano mexicano

Un paseo por Roma terminó convertido en un escándalo. En las últimas horas comenzó a circular un video de Fernández Noroña en Roma donde se observa al senador mexicano confrontando a un ciudadano que lo estaba grabando con su celular.

Las imágenes, difundidas por todo X y TikTok, muestran a Gerardo Fernández Noroña visiblemente molesto, reclamando por la grabación y lanzando un manotazo que impacta el teléfono del ciudadano.

¿Qué pasó exactamente entre Noroña y el ciudadano mexicano?

De acuerdo con lo que se aprecia en el video, el legislador caminaba por una calle de Roma cuando notó que estaba siendo grabado. En lugar de ignorar la situación, decidió encararla de frente.

El intercambio subió de tono cuando Fernández Noroña increpó al mexicano en Roma, cuestiona sus intenciones y, en un momento clave, golpea el celular con el que era grabado. La escena dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para provocar una ola de reacciones en las redes quienes señalan al “defensor de la austeridad” como “incongruente”.

El contexto que detonó la polémica

Aunque no se escucha una agresión verbal directa por parte del ciudadano, la reacción del senador fue interpretada por muchos como desproporcionada. En redes, usuarios recordaron otras ocasiones en las que el político ha protagonizado confrontaciones públicas, reforzando su imagen de personaje explosivo y violento.

Reacciones en redes y críticas al senador

Como era de esperarse, el clip provocó una tormenta de opiniones. Mientras algunos simpatizantes defendieron su derecho a no ser grabado y a viajar, otros cuestionaron la actitud del legislador y la calificaron como autoritaria.

Frases como “Noroña pierde el control”, “agresión en Roma” y “senador golpea celular” comenzaron a posicionarse como tendencias. El debate no tardó en extenderse al terreno político, donde se discutió el comportamiento de los representantes públicos fuera del país.

Este video en Roma es solo un nuevo capítulo de una larga lista de controversias del político, lo que intensificó el impacto mediático.

Hasta el momento, el senador no ha dado declaraciones por el incidente. Sin embargo, el episodio ya dejó huella en la conversación pública y volvió a colocar bajo el radar el comportamiento de figuras políticas cuando se sienten expuestas.