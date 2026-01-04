Frena Senado ingreso de militares de EU a México tras captura de Nicolás Maduro

Senado tenía programado un periodo extraordinario este 13 de enero para autorizar la entrada de tropas estadounidenses para capacitación

El periodo extraordinario que se perfilaba aprobar este 13 de enero para autorizar la salida de tropas mexicanas pero sobre todo entrada de tropas de Estados Unidos a México se “tambalea” pues la Comisión de Marina del Senado de la República suspendió la reunión extraordinaria programada para este lunes, en la que se tenía previsto discutir y, en su caso, aprobar dos dictámenes para permitir estas acciones.

La Comisión de Marina del Senado, encabezada por el morenista Carlos Lomelí, canceló la reunión programada para este lunes 5 de enero a medio día, donde se autorizaría el ingreso de tropas estadounidenses para laborares de adiestramiento y la salida de tropas mexicanas a ese país.

La cancelación ocurre en medio de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro presidente de ese país, hechos que modificaron el contexto político y diplomático en el que se pretendía votar ambos asuntos.

La decisión fue confirmada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat e integrante de la Comisión de Marina, quien informó que la sesión extraordinaria quedó suspendida sin nueva fecha para su realización.

La reunión estaba citada para este lunes a las 12:00 horas, y el orden del día incluía los siguientes puntos: Dictamen relativo a la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo Federal permitiera el ingreso a México de tropas de grupos de fuerzas especiales de la Marina de los Estados Unidos de América.

• Análisis y votación del dictamen para permitir la salida de tropas de la Armada de México al extranjero, a fin de participar en el evento denominado “Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, a celebrarse del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos.

Con la suspensión, ambos puntos quedaron en pausa luego de que Estados Unidos emprendiera acciones militares en territorio venezolano, que derivaron en la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

La solicitud para este periodo extraordinario se realizará en la sesión de la Comisión Permanente programada para el 7 de enero y con ello desahogar estas solicitudes remitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar el ingreso y salida de tropas de territorio nacional.

En ese extraordinario programado para el 13 de enero, el Senado autorizaría el ingreso de elementos militares de Estados Unidos y también la salida de tropas de la Armada de México para participar en un ejercicio de adiestramiento en Mississippi, Estados Unidos.

¿TROPAS ESTADOUNIDENSES EN MEXICO?

La solicitud es para el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL’s y del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, para que participen en el evento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

El evento se realizaría en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, en Champotón, Campeche, y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche, el cual que se desarrollará en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

La solicitud detalla que, de contar con la autorización del Senado de la República, ingresaría a territorio nacional una delegación conformada por 19 elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL’s y 10 elementos del 7mo de Grupo de Fuerzas Especiales, de la Marina de los Estados Unidos de América.

La delegación, agrega, ingresaría con armamento a bordo de una aeronave militar “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, aterrizando el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

La delegación de la Marina de los Estados Unidos de América retornaría a su país el 15 de abril de 2026, a bordo de una aeronave militar “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, despegando del Aeropuerto Internacional

En tanto que tropas de la Armada de México, participarían en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se realizará en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

La solicitud, remitida a la Comisión Permanente el 15 de diciembre, precisa que, de contar con la autorización del Senado de la República, la Armada de México participaría con 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales, quienes se trasladarían con equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones.

El traslado sería a bordo de una aeronave militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 “Hércules” que despegaría el 18 de enero de 2026 del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, para aterrizar en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América y retornando a territorio nacional el 13 de marzo de 2026.