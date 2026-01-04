IMSS realiza exitosa cirugía fetal para tratar hidrocefalia y mejorar desarrollo cerebral

Exitosa operación intrauterina para tratar hidocefalia Médicos especialistas del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS realizaron una exitosa operación intrauterina para tratar a bebé con hidrocefalia

Especialistas del Centro Médico Nacional La Raza realizaron con éxito una cirugía fetal para colocar un catéter intraventricular y reducir la presión cerebral en un feto con hidrocefalia, a través de un procedimiento que no se practicaba en nuestro país desde hace 30 años.

La complicada intervención benefició al menor Joseph, cuyo desarrollo cerebral mejoró significativamente, ya que luego de su nacimiento, se le practicó una derivación ventriculoperitoneal definitiva y hoy se encuentra estable, con evolución favorable.

Por primera vez en tres décadas, especialistas de los Hospitales General y de Gineco-Obstetricia No. 3, ambos pertenecientes al Centro Médico Nacional (CMN) La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizaron con éxito una cirugía fetal para el manejo de hidrocefalia, con lo cual marcaron un hito en la atención médica de alta especialidad en México.

Al respecto, el doctor Antonio García Méndez, jefe del Servicio de Neurocirugía Pediátrica del Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”, explicó que la primera intervención de este tipo se efectuó en 1991 y 30 años después, el procedimiento se retomó gracias al desarrollo de un sistema quirúrgico innovador que disminuye riesgos como muerte fetal o migración de los sistemas de derivación utilizados anteriormente.

Enfatizó que los resultados favorables del primer caso, realizado por el doctor José de la Cruz, fueron determinantes para reintroducir esta técnica, a través de una cirugía que consistió en un abordaje fetal similar al empleado para tratar mielomeningocele o encefalocele.

Para ello, el equipo encabezado por el doctor Antonio Helue Mena, jefe del Servicio de Medicina Materno Fetal del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3, abrió el útero y, mediante ultrasonido, colocó al feto en posición adecuada para que el neurocirujano efectuara una incisión en la piel e insertara un catéter intraventricular.

Este dispositivo permitió reducir la presión cerebral causada por acumulación de líquido cefalorraquídeo, que compromete el desarrollo normal del cerebro de Joseph, segundo paciente intervenido en México con esta técnica.

Agregó que los estudios posteriores mostraron que los ventrículos cerebrales regresaron a un tamaño casi normal, lo que permitió recuperar masa cerebral y favorecer un desarrollo adecuado.

“Este procedimiento permite que el feto recupere masa cerebral que lo lleve a un buen término y a un desarrollo cognitivo adecuado al momento de nacer”, ya que, indicó, la hidrocefalia es un padecimiento frecuente, con una incidencia estimada de un caso por cada mil nacidos vivos en el mundo.

El doctor Fernando Agustín Aguilar, neurocirujano pediatra del Hospital General, indicó que cerca del 50% de los casos detectados durante el embarazo no llegan a término y, de los que sí nacen, solo el 20% alcanza un coeficiente intelectual normal, lo que hace necesario replantear su abordaje desde la etapa prenatal.

Ante ello, subrayó que gracias a avances médicos y herramientas diagnósticas como ultrasonido y resonancia magnética, en la actualidad es posible diferenciar con mayor certeza entre ventriculomegalia, que no requiere tratamiento, e hidrocefalia fetal, que debe atenderse oportunamente.

A su vez, el doctor Daniel Flores Sorcia, adscrito al Servicio de Imagenología, destacó que la resonancia magnética es segura para embarazadas, ya que no utiliza radiación ionizante y ofrece alta resolución anatómica para planear la cirugía con precisión.

Tras el nacimiento de Joseph se le realizaron evaluaciones para confirmar su estabilidad y aunque presentó características propias de la prematurez, se retiró el sistema temporal y se practicó una derivación ventriculoperitoneal definitiva, procedimiento común para tratar la hidrocefalia.

A la fecha, Joseph se encuentra estable, con evolución favorable acorde a su edad y ya fue dado de alta del Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social.

La señora Ruth, madre de Joseph, externó su agradecimiento al equipo médico y de Enfermería del IMSS, y en particular “a los doctores Antonio García y Antonio Helue. Hoy me siento aliviada y muy agradecida de estar con mi bebé”.