Presidenta Sheinbaum: ya se llegó a una producción superior al millón de barriles diarios de petróleo  

Presidenta Sheinbaum en refinería de Hidalgo La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardó en una visita de supervisión por la refinería de Tula, en Hidalgo, resaltó que con las ocho refinerías del país ya se llegó a una producción superior al millón de barriles diarios de petróleo, cifra no vista desde hace casi dos décadas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que las ocho refinerías del país (una de ellas, la de Deer Park, en Estados Unidos), han llegado a niveles de producción de más de un millón de barriles diarios cifra “que no se veía desde hace dos décadas”, lo que ha permitido recuperar la soberanía energética (y) la capacidad de México de poder producir los petrolíferos que requiere.

Durante un recorrido de supervisión por la refinería “Miguel Hidalgo”, en Atitalaquia, Hidalgo, la mandataria federal enfatizó que “el día de hoy con esta visita la refinería mostramos la capacidad que tiene Pemex para producir petrolíferos.... Demuestra que Pemex recupera su capacidad de refinación.

“Hoy -abundó-, son ocho refinerías de Petróleos Mexicanos: las seis históricas donde está Tula, la Olmeca en Dos Bocas (Veracruz), que ya está produciendo 320,000 barriles de petrolíferos y la refinería de Deer Park que ya es completamente propiedad de Petróleos Mexicanos”.

En el evento que tuvo lugar en las instalaciones de la refinería de Tula, Hidalgo, evento en el que la mandataria estuvo acompañada del gobernador de la entidad, Julio Menchaca Salazar, la directora general de grupo ICA Fluor, Guadalupe Phillips Margain; la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González; los directores generales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Víctor Rodríguez y Emilia Esther Calleja, respectivamente, entre otros, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, externó su beneplácito por los logros alcanzados al incrementar la producción en el Sistema Nacional de Refinación, acciones puestas en marcha durante su administración.

“Estamos contentos porque además al tener la coquizadora, y estos equipos se permite producir gasolina con menos contenido de azufre, que afecta menos a la salud y al medio ambiente”.

Presidenta Sheinbaum reconoce a trabajadores petroleros Durante una visita de supervisión por la refinería de Tula, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la importante labor de los trabajadores petroleros

Además, reconoció la visión del general Lázaro Cárdenas reconociendo la importancia de la soberanía nacional y la soberanía energética “y sobre todo reconociendo a Petróleos Mexicanos la recuperación de esta gran empresa y sobre todo reconociendo a las y los trabajadores de petróleos mexicanos”.

En este contexto, la mandataria recordó que en el periodo neoliberal se empeñaron por desaparecer Petróleos Mexicanos, disminuir su capacidad, privatizarlo y al mismo tiempo ir incorporando empresas privadas nacionales y extranjeras, particularmente en la producción de petróleo.

Pese a los golpes, dijo, a la industria petrolera nacional, en 1992 y en el 2013, con la reforma energética impulsada por Peña Nieto, y las famosas rondas para producir petróleo, sólo ocasionando una caída en la plataforma de producción y el endeudamiento “a su nivel más alto 100 mil millones de dólares de endeudamiento, baja de la producción, casi el cierre de las refinerías”, además, sin producción de los privados, hasta que en 2018 cambió el modelo llegó la Cuarta transformación de la vida pública de México.

En este sentido, recordó el impulso que dio el presidente López Obrador, y durante su administración, enfatizó, “nosotros decidimos recuperar unas palabras en la Constitución, importantes en el artículo 28... Recuperamos a CFE y a Pemex como empresas públicas del Estado, es decir: que son empresas públicas del pueblo de México y de la nación”, además de que ambas empresas “no deben ser considerados monopolios, son empresas públicas y pueden producir la cantidad de energía eléctrica o de petróleo o petrolíferos u otros productos sin necesidad de considerarse como monopolios”.

Al lograr reintegrar verticalmente a Pemex en una sola empresa, en vez de tener tantos consejos de administración en cada subsidiaria, con un solo consejo de administración que toma las decisiones se ha logrado una mayor productividad mayor control mayor desarrollo menos corrupción y poder recuperar de nuevo la capacidad que tenía la empresa petrolera.