“Con Delcy Rodríguez como encargada del gobierno en Venezuela la dictadura continúa”

Venezolanos con residencia en México se manifestaron en El Mirador, en Querétaro, tras la captura de Nicolás Maduro (César Gómez/Cuartoscuro)

Captura de Nicolás Maduro — “Las cosas no han cambiado tras la captura de Nicolás Maduro, el trabajo que ha hecho Estados Unidos está incompleto, pues falta que detengan a Diosdado Cabello y a Delcy Rodríguez que son los otros cabecillas del narcoestado que sigue gobernando Venezuela. Además, falta por saber en qué condiciones estará de encargada del gobierno Delcy Rodríguez, quien dijo por miedo, que colaborará con Donald Trump mientras administra temporalmente el país”, dijo a Crónica Vaney Chávez, una venezolana que radica desde hace una década en Querétaro y quien reflexiona con cautela sobre el asalto de soldados de élite estadounidenses a Casa Miraflores de donde sacaron a sangre y fuego al dictador sudamericano.

--¿La captura de Maduro significa el fin de la dictadura que ha gobernado por 25 años?

Hasta que toda la cúpula que ha acompañado a Maduro en estos años de represión no sean detenidos y llevados ante la justicia no podemos decir que tenemos un hilo de esperanza para recobrar la paz y regresar a la democracia que nos arrebató este tirano.

--¿La operación para detener a Maduro que sentimiento te transmite?

De alegría, por supuesto, pues quitar a la cabeza del narcoestado venezolano es un pequeño paso, pero faltan las otras cabezas de esta hidra que comenzó con Hugo Chávez y de la que han sacado provecho Maduro, su esposa, su familia, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y la cúpula militar que han estado coludidos con ellos y con el narcotráfico para tener en la pobreza a mi gente”

--¿Qué crees que vendrá con la detención del dictador venezolano?

Primero debemos esperar para conocer cuales son las condiciones reales para dejar a otro miembro de la dictadura a cargo del proceso de transición, aunque es entendible porque a Trump no le conviene un cambio de tajo y poner a alguien de la oposición si el cáncer de la dictadura está en todos los ministerios (secretarías) del país y en el mismísimo ejército al que deben depurar desde su raíz.

La comunidad venezolana en México festejó la captura de Nicolás Maduro y su traslado a EU para ser enjuiciado (EFE)

INFLACIÓN DEL 556%

--¿Cuál debe ser la medida inmediata para que se note el cambio de que la dictadura está en tuta de extinción?

Se deben llenar de alimentos los supermercados y mercados del país y a precios accesibles, sin los cupones que entregan, ya que con la inflación del 556 por ciento que tiene mi país es difícil comprar lo de una canasta básica para cuatro personas, creo es lo que se debe atender de inmediato.

--¿Tu familia como se encuentra tras conocer la captura de Maduro?

Mi familia vive en el estado de Táchira, en la frontera con Colombia. Imagínate después de vivir en la opresión durante 25 años por un demente que decía hablar con los pájaros y que reprimía a quienes no apoyaban sus barbaridades. Fue por la mañana por las noticias de la radio de Colombia que se enteraron y fue el júbilo, la gente salió a las calles a festejar, pero saben que lo duro aún se avecina

--¿Por qué dices que lo duro se avecina?

Venezuela vive de su petróleo, ese que le regalan a régimen cubano y del que no le cobran ni un centavo. Estados Unidos ya advirtió que recuperará el petróleo que le fue arrebatado y ahí comenzarán a cobrarse y a mi gente la harán a un lado. Si permiten la entrada de empresarios privados que huyeron por las amenazas de Maduro habrá algo de alivio, pero sino, comenzará un racionamiento como el que se vive en Cuba y aumentará con ello el éxodo, ya que regresar a Venezuela a su etapa democrática tardará décadas, aunque otros opinen lo contrario.

El llanto como sentimiento de emoción tras la detención del tirano venezolano no se puso ocultar entre los venezolanos en México (EFE)

--¿Cómo se encuentra tu familia en este momento con esta incertidumbre?

He tenido contacto con ellos y frente a las compras de pánico que comenzaron el mismo día de la captura de Maduro, cruzaron a Colombia para comprar lo necesario, principalmente productos no precederos, enlatados, arroz y harinas. Vegetales y frutas mi familia no la padece pues tienen un huerto de donde tienen de donde echar mano y a manera de trueque lo intercambian con otros vecinos que también tienen esos alimentos.

SE LA CUMPLIERON

En la misma línea se expresó Delfino, un venezolano residente en Puebla capital, quien vía telefónica no ocultó su emoción por lo que considera ya es el inicio de la caída de la dictadura en su país.

--¿Cuál es tu sentimiento en este momento?

Es como si festejaras el cumpleaños de alguien a quien quieres y deseas lo mejor, así me siento ahora, con el dictador preso en Estados Unidos, ese tirano que se sentía invencible y que incluso desafío a Donald Trump para que fueran por él a Miraflores y mira, se la cumplieron.

--¿Sobre la “Operación Resolución Absoluta” para capturar a Maduro que piensas?

Yo tenía el presentimiento de que entrarían por Maduro como hicieron con Antonio Noriega en Panamá por narcotráfico, y mira la coincidencia, también fue un 3 de enero. Esto ya era un plan bien definido y como si fuera una película, llegaron los marines, bombardearon los puntos estratégicos de seguridad de Maduro y se metieron por él y su esposa, eso es hacer justicia, sin importar de donde llegue.

El primer paso de la caída de la tiranía en Venezuela ya comenzó, es el clamaron de venezolanos en varioas ciudades en México (César Gómez/Cuartoscuro)

--¿Crees que el plan para detener a Maduro tenía ya una fecha?

Claro, desde hace dos meses comenzó Trump con sus amenazas, lo calificó de líder narcotraficante y usurpador tras perder la elección, lo que Maduro no desmintió y con ello avanzó la operación que en el siguiente paso fue enviar buques al Caribe para bloquear la salida de embarcaciones con droga y buques petroleros. Siguió el cerco a las entradas y salidas de aviones comerciales. Venezuela estaba contra la pared y prácticamente incomunicada por mar y aire.

TAMBIÉN VAN POR ELLA

--¿Las pocas aerolíneas que seguían conectadas con Venezuela tampoco daban servicio?

En la semana de la Navidad y el Año Nuevo así fue. Mira, uno de mis sobrinos tenía pensado viajar a Chile para pasar las fiestas del 31 de diciembre con la familia de su esposa y no pudo viajar, un día antes le avisaron que los vuelos estaban cancelado y que no había fecha para reactivar los vuelos, por lo que les daban la opción de cambiar la fecha de su viaje o el reembolso. Solo había vuelos para viajes dentro de Venezuela. Mi familia está como yo, feliz de que se dio este primer golpe al tirano, y conociendo como son en Estados Unidos seguro van por los otros tiranos.

--¿A quiénes te refieres?

La vicepresidenta Delcy Rodríguez quien ya recibió el mensaje de Trump, que van por ella una vez que les sirva para sus propósitos y por el número dos de la dictadura, Diosdado Cabello, así como por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. En Venezuela la noticia de que tropas de EU entrarán por los cercanos a Maduro está en boca de la gente en el país, se habla también de que en la lista negra de quienes están en la mira de Trump están el canciller Yván Gil; el fiscal, Tarek William Saab; el presidente del Consejo Electoral, Elvis Amoroso; la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; el Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Elio Estrada y gente de la cúpula militar.

--¿El regreso a la democracia crees que será pronto?

No importa lo que tarde, la dictadura comenzó a caer y los primeros pasos del regreso a la paz ya se dieron y ahora a esperar que caigan los que tengan que rendir cuentas ante la justicia.

