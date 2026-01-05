Desaparecen cinco menores de la misma colonia en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Cinco menores desaparecieron en la misma colonia de Jalisco. Las autoridades activaron protocolos de búsqueda. (Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco)

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco reportó la desaparición de cinco menores de edad de la colonia Buenavista, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Los menores, de entre 14 y 15 años de edad, desaparecieron los días 3 y 4 de enero de 2026 en la misma colonia. Hasta el momento, no se tiene información sobre su paradero, por lo que ya fueron emitidas las fichas oficiales de búsqueda.

Fichas de búsqueda de los cinco adolescentes desaparecidos en Jalisco

De acuerdo con las fichas difundidas por la Comisión de Búsqueda de Jalisco y el Gobierno del Estado, Luis Fernando González Ramírez, de 15 años, y Andy Gael Castro Rodríguez, de 14 años, desaparecieron el sábado 3 de enero de 2026 en Ixtlahuacán de los Membrillos.

Luis Fernando medía aproximadamente 1.70 metros de estatura y tenía cicatrices en la nuca, pantorrilla derecha y espalda baja; además, presentaba el ojo izquierdo ligeramente cerrado.

Al momento de su desaparición vestía sudadera y pantalón color negro, así como tenis blancos.

Por su parte, Andy Gael tenía cicatrices en la ceja derecha, muñeca izquierda y rodilla derecha; además, presentaba quemaduras en el muslo derecho, espalda media y hombro derecho, así como pecas en ambas mejillas. El día de su desaparición vestía playera de manga corta y pantalón negro.

Asimismo, Cristopher Abraham Flores Rodríguez, de 15 años; Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, de 14 años; y Alexander Ortega Vázquez, de 14 años de edad, también son buscados por las autoridades tras ser reportados como desaparecidos en la colonia Buenavista.

Cristopher Abraham vestía sudadera azul marino, pantalón negro, tenis rojos y mochila negra.

Aarón Maximiliano tenía el cabello lacio, castaño claro, medía aproximadamente 1.60 metros de estatura y vestía sudadera verde con amarillo, pantalón negro y tenis negros.

En tanto, Alexander Ortega vestía sudadera azul marino, pantalón negro y tenis blancos al momento de su desaparición.

Todos los menores fueron vistos por última vez en la colonia Buenavista, en Ixtlahuacán de los Membrillos.

A continuación, la ficha de búsqueda con las señas particulares:

Su desaparición activó los protocolos de búsqueda correspondientes.

Esta desaparición múltiple, aparentemente coordinada, provocó una movilización inmediata de las autoridades del estado de Jalisco, que reforzaron la vigilancia y las labores de búsqueda en la región.





¿Qué se sabe de los jóvenes desaparecidos en la misma colonia de Jalisco?

Agentes de investigación estatal realizaron las primeras diligencias en la colonia Buenavista, donde los menores fueron vistos por última vez. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias en las que ocurrieron las desapariciones.

Para reportar información relacionada con el paradero o identificación de los menores, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco pone a disposición el número telefónico 33 3145 6314 y el correo electrónico comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx.