Inaugura IMSS Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI

Inauguración de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, encabezó este lunes la inauguración de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, área que recibió una remodelación integral que incrementa de 14 a 17 camas de Terapia Intensiva.

Durante un recorrido por las instalaciones y acompañado por la doctora María Isabel Estrada Rodríguez, encargada de la dirección del Hospital de Pediatría, Zoé Robledo constató los avances y trabajos que se realizaron para tener en perfectas condiciones este espacio para una mejor atención de los pacientes.

La institución invirtió más de 8 millones de pesos para garantizar la atención médica las 24 horas del día y su plantilla consta de dos enfermeras, un médico y una enfermera intensivistas, y planean aumentar de 50 a 62 egresos mensuales para atender a más niñas y niños.

Zoé Robledo puntualizó que en el UCI se reciben bebés desde 28 días de nacidos a menores de edad hasta los 18 años con diversas patologías; e indicó que se entrena a médicas y médicos especialistas para abordar casos de alta complejidad. Además asisten a pacientes de la Ciudad de México y de nueve estados del país que son referidos a dicho hospital.

El funcionario destacó que la remodelación inició en agosto de 2025 y ya reciben a pacientes pediátricos; además de cumplir todas las normas hospitalarias, modernizaron sus espacios para habilitar pasillos alrededor de la terapia a fin de que los familiares puedan visitar a sus hijas e hijos.

La UMAE Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI cuenta con una población usuaria de más de seis millones de menores, cuenta con 42 especialidades, entre ellas: Audiología, Otoneurología y Foniatría, Cardiología Pediátrica y Cardiotorácica; Cirugía Maxilofacial Pediátrica, Plástica y Reconstructiva; Dermatología, Endocrinología, Gastroenterología, Genética Médica, Hematología, Infectología y Urología.

La plantilla de personal de la UMAE es de 301 médicas y médicos, 651 personal de Enfermería y mil 11 de otras categorías; en un día se otorgan 370 consultas de especialidad, 25 atenciones de urgencias, 15 egresos y 13 cirugías.

La Crónica de Hoy 2026