La Escuela Judicial Electoral ha formado a más de mil 200 graduados de maestrías

Maestría en derecho electoral

Desde 2018, mil 212 personas han sido formadas en alguno de los programas de posgrado que ofrece la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Estos programas académicos están orientados a formar profesionales especializados en justicia electoral, democracia, derechos humanos, así como en análisis político y constitucional.

En la Maestría en Derecho Electoral, mil 160 egresados han obtenido su título profesional, consolidando este programa como un referente nacional en la formación técnico-jurídica en materia electoral, y en la formación de profesionales que tutelan los derechos humanos y fomentan valores que favorecen la vida democrática, con estricto apego a la ley.

Este programa de posgrado cuenta con el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad otorgado por la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), que avala el cumplimiento de los estándares establecidos en la Norma de Calidad RIAEJ NCR 1000-2019, garantizando procesos académicos de excelencia y mejora continua.

La primera generación de la Maestría en Derecho Constitucional concluyó con 23 personas graduadas, especializadas en el estudio constitucional electoral, con énfasis en derechos fundamentales, y conocimiento de las corrientes clásicas y contemporáneas del constitucionalismo mundial.

La Maestría en Ciencia Política con Orientación Electoral ha formado a 29 graduados, con conocimientos actualizados y avanzados sobre los sistemas políticos contemporáneos, políticas públicas y resolución de problemas concretos, en el marco de la transformación del sistema político mexicano.