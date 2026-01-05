Pensión Mujeres Bienestar enero 2026: calendario y fechas de pago

Pensión Mujeres Bienestar enero 2026 Calendario completo de pagos Pensión Mujeres Bienestar (Pexels y Gobierno de México)

Comenzaron los primeros depósitos de 2026 para las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, y estas son las fechas en las que recibirás el nuevo aumento confirmado para este año.

Este lunes 5 de enero de 2026 comenzaron los depósitos correspondientes al bimestre de enero-febrero de la Pensión Mujeres Bienestar y otros Programas para el Bienestar promovidos por el Gobierno de México.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres desde los 60 hasta los 64 años de edad con el objetivo de mejorar su autonomía económica y, para este 2026, podrás disfrutar de un nuevo aumento.

Pensión Mujeres Bienestar: Calendario de pagos enero 2026

Este lunes 5 de enero comenzaron los depósitos de la Pensión para Mujeres Bienestar y aquí te compartimos el calendario completo de pagos, el cual está distribuido de acuerdo con la inicial de tu primer apellido:

Lunes 5 de enero: A

A Martes 6 de enero: B

B Miércoles 7 y jueves 8 de enero: C

C Viernes 9 de enero: D, E, F

D, E, F Lunes 12 y martes 13 de enero: G

G Miércoles 14 de enero: H, I, J, K

H, I, J, K Jueves 15 de enero: L

L Viernes 16 y lunes 19 de enero: M

M Martes 20 de enero: N, Ñ, O

N, Ñ, O Miércoles 21 de enero: P, Q

P, Q Jueves 22 y viernes 23 de enero: R

R Lunes 26 de enero: S

S Martes 27 de enero: T, U, V

T, U, V Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z

Recuerda que los depósitos se realizan en tu tarjeta del Banco del Bienestar y que no es obligatorio retirar el mismo día, ya que tu dinero quedará guardado en el Banco del Bienestar.

Asimismo, podrás realizar el retiro del pago en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, o bien pagar alguna comisión en algún otro banco.

¿Cuál es el nuevo aumento de la Pensión para Mujeres Bienestar para este 2026?

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, el nuevo monto confirmado para este 2026 de la Pensión para Mujeres Bienestar es de $3,100 pesos mexicanos.

Asimismo, mencionó que para este 2026 se espera que se alcance la meta de más de 3 millones de personas beneficiarias de la Pensión para Mujeres Bienestar.

Por lo que, si recientemente has cumplido los 60 años, deberás estar al pendiente para conocer cuál será la nueva fecha de registro para ser una de las beneficiarias de este apoyo económico.