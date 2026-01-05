Preocupante aumento en consumo de alcohol en México; 73.7% de la población entre 12 y 65 años la practica

El consumo de alcohol en México se ha convertido en un problema de salud pública Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

El consumo de alcohol entre mexicanos registró un “aumento preocupante” pues un n 73.7% de la población entre 12 y 65 años incurre en esta práctica que afecta especialmente a mujeres, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025

El secretario de Salud David Kershenobich, subrayó una tendencia que afecta especialmente a las mujeres, cuyo consumo inicial subió del 62.6% al 69.3% en el mismo periodo.

Si bien el consumo anual en adolescentes bajó al 17.8%, el consumo generalizado de alcohol persiste como una bomba de tiempo para la salud pública.

Aunque los jóvenes muestran una ligera disminución en el consumo reciente, el incremento global preocupa por sus consecuencias sociales y médicas.

La ENCODAT 2025, impulsada por el Instituto Nacional de Salud Pública, revela que siete de cada diez mexicanos han probado alcohol alguna vez, rompiendo mitos sobre su distribución demográfica.

Entre las mujeres, el aumento es drástico, posicionando al alcohol como un problema no exclusivo de hombres o sectores marginados.

El consumo excesivo de alcohol causa directamente más de 60 enfermedades, incluyendo cirrosis hepática, pancreatitis, alcoholismo, cáncer y daño neurológico.

Actúa como factor de riesgo en otras 200 condiciones, como enfermedades cardiovasculares, accidentes viales, violencia, suicidios, tuberculosis y VIH.

En México, esto se traduce en 41 mil muertes anuales —112 al día—, equivalentes al 2.1% del PIB en gastos médicos, con 6 de las 10 principales causas de muerte ligadas al alcohol: corazón (24.2%), tumores (11.3%), hígado (4.9%), accidentes (4.8%), cerebrovasculares (4.4%) y homicidios (3.8%).

Luis Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) explica que “a diferencia de la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, que requieren tratamiento médico, farmacológico, psicológico y nutricional más costosos, las enfermedades ocasionadas por el consumo de alcohol se pueden prevenir eliminando un solo factor: el consumo de alcohol

Sin embargo, la ausencia de una política nacional y fiscal que ataque el problema de forma efectiva, ha hecho que este problema escale, con los consecuentes impactos en la vida saludables y las brechas en atención temprana.”

A pesar de estos números, problemas clave siguen sin abordarse adecuadamente. México carece de una Política Nacional sobre Consumo de Alcohol.

No obstante reconoce que el incremento a los impuestos sobre bebidas alcohólicas emerge como una herramienta probada para combatir esta crisis.

“Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial han recomendado a los países el aumento de impuestos como la medida más costo-efectiva para reducir los problemas asociados al consumo de alcohol y, al mismo tiempo, aumentar la recaudación fiscal”, explica

En este contexto, la Red de Acción Sobre Alcohol urgió a la presidenta, Claudia Sheimbaun , a impulsar las políticas públicas para regular los lugares y horarios de ventas así como prohibir la publicidad y promoción de alcohol.