Presupuesto por legalización de autos chocolate han traído beneficios a obras públicas: SHCP

Regularización de autos chocolate han generado ingresos para obras de repavimentación

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que desde la emisión del Decreto para la Regularización de Vehículos Usados desde el 29 de diciembre de 2022, se legalizaron un total de 2,987,839. Con base en los datos del Registro Público Vehicular (REPUVE), se ha cumplido de manera exitosa al beneficiar a casi tres millones de mexicanas y mexicanos con los ingresos públicos generados por los trámites de regularización con un total de 7,302 millones de pesos, pues se han destinado a obras de repavimentación en entidades federativas.

Es importante mencionar que los ciudadanos que requieran importar un auto usado de procedencia extranjera pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024, y renovado el 5 de noviembre pasado. Para esto, los autos a importar deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente, sin el requisito adicional de certificado de origen y pagando los aranceles establecidos en el propio decreto.

Para la importación de los autos conocidos como “chocolate” en la región fronteriza del país, se paga un arancel de 1 por ciento para vehículos de cinco a nueve años de antigüedad y de 10 por ciento de arancel para autos con antigüedad mayor a 10 años, mientras que en el resto del país, se paga un arancel de 10 por ciento para automotores de más de ocho años de antigüedad.

