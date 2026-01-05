Previo al Día de Reyes, Profeco monitoreó precios de 584 juguetes en el país

Profeco informó los precios máximos y mínimos de juguetes de diversas partes del país

Durante la sección “Quién es Quién en los Precios” en la conferencia de la mañanera, Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor (Profeco), informó que se realizó un monitoreo de precios de 584 juguetes en diversos establecimientos en el país y explicó que entre lo detectado del 22 al 26 de diciembre de 2025, se encontraron precios mínimos y máximos de juguetes en establecimientos comerciales, como el producto Barbie You Can Be Anything Pastelería Mattel, cuyo precio más bajo es de $699 pesos y el más alto de $1,039 pesos.

Asimismo, ejemplificó con el juego Jenga Clásico, de Hasbro Gaming, que se encontró desde $249 pesos y hasta $489 pesos. En cuanto al montable Super Trike Dinosaurio, de Prinsel, su precio se ubicó en $1,999 pesos mínimo y $2,599 pesos máximo. El juguete Spidey and his Amazing Friends, su precio más bajo es de $259 pesos; y el más alto de $499 pesos.

“Por eso es muy importante que los Reyes Magos consulten esta información disponible en la página web de Profeco, para que comparen y elijan precios justos en los regalos para las y los niños”, precisó Escalante Ruiz.

Sumado a esto, el procurador dio a conocer que en el transcurso de este día se publicarán, en el mismo sitio electrónico, los precios recabados en el monitoreo de roscas de Reyes que se llevó a cabo en diferentes lugares de la República.

Monitoreo de la Profeco en tiendas comerciales

REMESAS

Por otra parte, el titular de la Profeco. abordó otros temas y entre estos, señaló que Financiera para el Bienestar (Finabien) sigue siendo la remesadora que paga más pesos por los dólares que paisanas y paisanos mandan de Estados Unidos a México.

Aclaró que en el ejercicio realizado en la calculadora de que se encuentra en el sitio electrónico de la Procuraduría, el promedio de pesos recibidos por un envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio observados el 2 de enero de 2026, en depósito a cuenta o transferencia Finabien fue la que pagó más, ya que entregó 7,293.07 pesos. Ria Money Transfer fue la que pagó menos (6,948.24 pesos).

En envío en efectivo, la empresa que pagó más fue Pangea Money Transfer, con 7,340 pesos, y Worldremit fue quien dio menos (6,943.70 pesos). “Es muy importante que quienes envían dinero a nuestro país revisen y comparen el promedio de comisión y de tipo de cambio de cada empresa”, indicó el funcionario.

Asimismo, Escalante Ruiz añadió que 24 productos conformados en la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía que no deben costar más de 910 pesos en conjunto, el precio más bajo registrado fue de 760.60 pesos, en Bodega Aurrera, en Aguascalientes, Aguascalientes. Por el contrario, el precio más caro lo tuvo Walmart Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, de 951.50 pesos.

La revisión de precios en tres ciudades se llevó a cabo en: Naucalpan de Juárez, Estado de México; Tlaxcala, Tlaxcala y Durango, Durango. En la primera de ellas se reportó el precio más barato de 796.80 pesos en Walmart Echegaray, y el más caro en Soriana Híper Echegaray, de 888.80 pesos, por debajo del precio meta.

En Tlaxcala, Tlaxcala Soriana Híper N°74 anotó el precio más barato de 815.40 pesos. Walmart El Molinito presentó el más caro de 920.80 pesos. Chedraui en Durango, Durango tuvo el precio más bajo de 803.30 pesos, por el contrario, el más alto se encontró de 939.70 pesos, en Soriana Híper 20 de Noviembre.

Al concluir su intervención en la conferencia, Iván Escalante Ruiz invitó a la población a consultar los “dos consejos que tenemos para atender la llamada cuesta de enero, publicados en la edición de enero 2026 de la Revista del Consumidor”.

La Crónica de Hoy 2026