Reyes Magos detonará derrama económica de 26.1 mmd; juguetes y roscas lo más vendido: Concanaco

Reyes Magos reciben cartas en la sede nacional de Correos de México (Cuartosc)

La llegada de , Melchor, Gaspar y Baltazar impulsará a la actividad económica, principalmente al sector comercio, establecido en México donde se prevé una derrama económica por 26,136 millones de pesos por la festividad del Día de Reyes Magos, lo que representaría crecimiento de 8% respecto al 2025.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre destacó que la cadena de panificación es otro de los sectores que aumenta su demanda y la venta tradicional, como es la compra de rosca de reyes fortalece a panaderías y negocios de colonia, parte esencial del tejido económico local.

De acuerdo con datos estadísticos de la Concanaco, la derrama económica por el Día de Reyes Magos ha aumentado en los últimos 4 años en niveles de doble dígito: durante el festejo del 2023 se comercializó 20,000 millones de pesos, seguido por los 22,000 millones en 2024, que representó aumento del 10% y 24,200 millones en 2025, con aumento de 10%.

“Para 2026, se proyecta un crecimiento de 8% respecto a 2025, para alcanzar 26,136 millones de pesos. Entre los factores de contexto se encuentran el ingreso disponible de temporada y el incremento del salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2026”, expuso.

La celebración del 6 de enero moviliza el consumo familiar en todo el país; en México residen 36.2 millones de niñas y niños de 0 a 17 años, principales protagonistas de esta tradición.

La mayor demanda en el sector comercio, donde existen cerca de 2.68 millones de establecimientos comerciales en el país, se concentrará en juguetes y electrónicos; también repuntarán ropa, calzado y perfumes, además de la venta de rosca de reyes en panaderías y comercios de barrio.

De la Torre instó a los Reyes Magos a realizar sus compras alineadas con buenas prácticas de protección al consumidor: Comprar en comercios establecidos y exigir ticket/nota/factura para cambios, devoluciones o garantías; revisar que los juguetes incluyan etiquetado e instructivos en español, edad recomendada y datos del responsable; la referencia normativa para etiquetado de juguetes incluye la NOM-015-SCFI-2007; en compras en línea, verificar reputación del vendedor, políticas de devolución y métodos de pago seguros.

“El Día de Reyes es identidad, convivencia y economía familiar. Cuando compramos en comercios formales, con información clara y productos seguros, apoyamos el empleo y a miles de negocios familiares en todo México. Invitamos a planear las compras, comparar precios y conservar comprobantes”, señaló la Confederación.

La Confederación subrayó que esta fecha no solo es una tradición: es un motor que sostiene empleo, activa negocios familiares y fortalece la economía local cuando las compras se realizan en comercio establecido, con productos seguros y comprobantes que protegen derechos del consumidor.

