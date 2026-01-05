Sheinbaum destaca los cuatro principios de México con Estados Unidos contra las drogas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la relación entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y la delincuencia organizada se rige por cuatro principios fundamentales: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, así como cooperación sin subordinación.

La mandataria subrayó que, para México, el objetivo central de esta colaboración bilateral es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia, sin comprometer la independencia ni la autodeterminación del país.

Sheinbaum recordó que la violencia que se vive en el país tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema de consumo de drogas en el país vecino, por lo que insistió en que el combate debe realizarse de manera firme en ambos lados de la frontera.

En ese contexto, destacó que México coopera con Estados Unidos también por razones humanitarias, con el fin de evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a la población, especialmente a niñas, niños y jóvenes.

“No queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo”, afirmó, al señalar que esta cooperación se realiza de manera responsable y decidida.

La presidenta aseguró que los resultados de la estrategia están a la vista, con una reducción del 37 por ciento en el homicidio doloso, la incautación de cientos de toneladas de drogas ilegales y la extradición de decenas de delincuentes.

No obstante, reiteró que el principio de responsabilidad compartida implica reconocer que la violencia en México también está vinculada al tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos y al consumo de drogas en ese país, por lo que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero en ambos territorios.

Finalmente, Sheinbaum destacó que la atención a las causas es un eje indispensable de la estrategia contra las drogas, al coincidir con el presidente Donald Trump en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas clave para prevenir el consumo.

La mandataria concluyó reafirmando que México es un país libre, independiente y soberano, y que en el país manda el pueblo.