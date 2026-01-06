Beca Rita Cetina primaria: ¿De cuánto será el apoyo anual adicional? Conoce cuánto podrás estar recibiendo anualmente de la Beca Rita Cetina (Pexels)

Si tienes hijos que se encuentren cursando la escuela primaria, deberás estar al pendiente, pues pronto iniciará el registro para la Beca Rita Cetina y ya se anunció de cuánto será el monto anual.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” está dirigida a estudiantes de educación básica y es un apoyo impulsado por el Gobierno de México para fortalecer y garantizar el derecho a la educación.

Es así que, durante este 2026, comenzarán a integrarse como beneficiarios de esta beca estudiantes de escuelas primarias públicas, en la cual podrán recibir una ayuda económica para uniformes y útiles escolares.

Este apoyo abarcará los seis grados escolares y constará de un pago único anual de $2,500 pesos por estudiante, el cual se depositará en las tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cuándo inicia el registro para la Beca Rita Cetina para primaria?

Junto con el anuncio del nuevo monto anual de la Beca Rita Cetina para primaria este 2026, también se ha dado a conocer que las asambleas informativas comenzarán en febrero.

Por lo que, para conocer la fecha oficial en que esta asamblea se llevará a cabo en la escuela de tu hijo, deberás estar al pendiente, pues cada una lo anunciará de forma personal.

Las asambleas informativas se realizarán con las madres, padres, tutoras y tutores, ya que ahí podrás informarte sobre cuándo y cómo se realizarán los registros de la beca, así como el proceso para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar en donde se entregará el pago.

Recuerda que el registro para la Beca Rita Cetina se realiza en diferentes etapas: la primera consiste en asistir a las asambleas informativas; durante la segunda, realizas el registro en donde entregas los documentos que se puedan solicitar; y finalmente, en la tercera, recoges tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Aún se desconoce cuál será la fecha de pago para quienes se registren a esta beca, aunque se espera que próximamente se revele nueva información sobre esta beca.

No obstante, el Gobierno de México ha informado que para este 2026 se cuenta con un presupuesto de más de 178 mil millones de pesos para las tres becas que ofrece el gobierno, entre la que se encuentra la Beca Rita Cetina.