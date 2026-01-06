Canciller De la Fuente señala que “el uso de la fuerza ha puesto en peligro la paz y la seguridad internacionales”

Canciller Juan Ramón de la Fuente inaugura trabajos de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados

Este lunes, el canciller Juan Ramón de la Fuente inauguró los trabajos de la XXXVII edición de la Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que constituye una espacio en el que representantes de México en el mundo interactúan en mesas de diálogo y sesiones de trabajo.

De forma particular, esta edición de la REC se celebra en un entorno regional e internacional en el que se desarrollan cambios profundos para la diplomacia, por lo que el canciller ante más de 130 embajadoras, embajadores y cónsules:

“A nadie escapa que estamos atravesando por uno de los periodos más complejos de los últimos tiempos. El orden jurídico internacional, sustento del sistema multilateral y de la convivencia pacífica de la comunidad internacional, se ha visto seriamente trastocado en nuestra región, y en otras regiones del mundo, a través del uso de la fuerza que ha puesto en peligro la paz y la seguridad internacionales”.

De la Fuente también afirmó “el momento histórico que vivimos en México, bajo la conducción de nuestra primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, arroja resultados contundentes. El cambio trazado por la transformación de la vida pública del país es claro y tiene vocación universal: consolidar una sociedad en la democracia, la libertad, la igualdad y la prosperidad compartida”.

El canciller afirmó que México ejerce una diplomacia firme y respetuosa, comprometida con el diálogo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional.

En la REC, por medio de 27 sesiones de trabajo se atenderán temas claves para la diplomacia mexicana, como las reformas a instituciones multilaterales, la promoción económica y de inversiones, la atención a las comunidades mexicanas en el exterior y estrategias de acercamiento y profundización con las distintas regiones del mundo, entre otras.