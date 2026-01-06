CDMX habilita centros de acopio para nochebuenas y árboles de Navidad

Con el fin de impulsar un manejo adecuado de los residuos que se generan tras las celebraciones decembrinas, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) invitó a la ciudadanía a llevar sus nochebuenas y árboles de Navidad naturales a los centros de acopio instalados en distintos puntos de la capital. Esta acción busca evitar que estos residuos terminen en la basura o en la vía pública y, en cambio, se destinen a procesos de aprovechamiento ecológico.

¿Cuándo inicia el acopio de materiales orgánicos?

La campaña, que se realizará durante enero y febrero de 2026, invita a las y los capitalinos a llevar sus plantas y pinos sin elementos que puedan contaminar, como cables, plásticos, clavos o papeles para facilitar su tratamiento y transformación.

¿Para qué serán destinados estos materiales orgánicos?

Una vez recolectados, estos materiales orgánicos serán utilizados en procesos como la elaboración de composta, cobertura vegetal, lo que permite reintegrar la materia orgánica en actividades de restauración ambiental en la ciudad. Con esto, las autoridades buscan fortalecer la economía circular y fomentar prácticas sostenibles entre la población.

Entre los centros de acopio habilitados se encuentran espacios ubicados en áreas naturales, parques y sedes de programas ambientales. Algunos de los puntos donde se podrán entregar nochebuenas y pinos navideños.

¿Dónde serán los centros de acopio?

Bosque de San Juan de Aragón, Huerto Educativo, Puerta 7, donde se recibirán tanto pinos como flores de nochebuenas del 6 de enero al 15 de febrero, de martes a domingo, de 08:00 a 14:00 horas.

Mercado de Trueque (Acceso 1) y Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1; ambos recibirán materiales vegetales durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Otros centros, como el Parque Tezozómoc en Azcapotzalco, así como los Centros de Cultura Ambiental (CCA) en Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan, estarán disponibles para recibir nochebuenas a lo largo de enero y en algunos casos hasta febrero.

Las autoridades destacaron que disponer de estos residuos de forma correcta no solo ayuda a mantener limpia la ciudad, sino también a contribuir en la mejora del entorno natural y recuperación de nutrientes para suelos y áreas verdes.

Este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos continuos de la Sedema para fomentar la cultura de cuidado ambiental entre las y los capitalinos, al mismo tiempo que se promueve la sostenibilidad y se impulsa la reutilización de recursos orgánicos.

Al participar en esta campaña, la ciudadanía colabora con un manejo más responsable de los residuos navideños, evitando problemas de contaminación, favoreciendo la conservación de espacios públicos y apoyando proyectos que devuelven valor a lo que tradicionalmente se considera desecho.