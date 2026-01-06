¡Cuenta regresiva! Esto es lo que tienes que hacer para que tu línea de teléfono no deje de funcionar en México

Registro de líneas telefónicas: Esto es lo que tienes que hacer para que no deje de funcionar en México

Desde el 9 de enero de 2026, un cambio de gran impacto para millones de personas entrará en vigor: todas las líneas de telefonía móvil en México, ya sea prepago o de plan de renta, deberán estar registradas a nombre de una persona física o moral con identificación oficial y CURP.

Este nuevo requisito obligatorio es parte de una regulación aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicada en el Diario Oficial de la Federación para combatir el uso anónimo de líneas.

¿Para qué sirve el registro?

Reducir el uso anónimo y fraudulento de teléfonos móviles, un nicho frecuente para delitos como extorsión, fraude y suplantación

de teléfonos móviles, un nicho frecuente para delitos como extorsión, fraude y suplantación Ordenar el padrón de usuarios para saber quién está detrás de cada número

Calendario de puntos clave para no perder tu línea

7 de enero de 2026

Arranca oficialmente el proceso de registro de línea

30 de junio de 2026

Fecha límite para vincular tu línea con CURP e identificación oficial.

1 de julio de 2026

Las líneas no registradas pueden quedar suspendidas o bloqueadas.

Si no haces el proceso a tiempo, tu teléfono seguirá viendo llamadas de emergencia… y nada más.

¿Qué documentos necesitas y cómo hacer el registro?

Requisitos básicos

Para que tu línea se registre exitosamente, deberás contar con:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

(INE o pasaporte). Tu CURP certificada que coincida con tus datos oficiales.

Si eres extranjero residente, necesitas pasaporte vigente y CURP temporal.

¿Si no registro mi línea, hay consecuencias?

Sí, si tu línea no queda vinculada antes del 30 de junio de 2026, los servicios básicos como llamadas, mensajes y datos podrán ser suspendidos automáticamente hasta que completes el trámite.

Esto significa que podrías quedarte sin WhatsApp, sin internet móvil y sin posibilidad de hacer o recibir llamadas comunes incluso cuando seas un usuario que paga su línea a tiempo.

Y sí, hasta los números antiguos y que ya tenías desde hace años entran en esta regla.

Que no te gane el tiempo

Haz el registro lo antes posible: entre enero y febrero los operadores suelen saturarse Ten todos tus documentos a la mano: si algo está mal escrito o vencido, el sistema puede rechazar tu solicitud Verifica tu línea en el portal del operador: a partir de febrero, Telcel y otros proveedores habilitarán plataformas para consultar y corregir tus datos

Este registro representa una transformación estructural en el uso de los celulares en el país, lo cual busca: