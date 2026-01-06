Decomisan armas, fentanilo, cartuchos y droga en 9 estados

Detenido En Chihuahua, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a un hombre, le aseguraron un arma corta, un cargador, seis cartuchos y 500 pastillas de fentanilo. (SSPC)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el aseguramiento de armas, distinitos tipos de narcóticos y múltiples cartuchos en nueve estados de la República.

En Tecate, Baja California, en el rancho Las Juntas, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un puesto de vigilancia, aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 37 cartuchos, un dron y ponchallantas.

En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a un hombre, asegurándole un arma corta, un cargador, seis cartuchos y 500 pastillas de fentanilo.

En Acapulco, Guerrero, fue detenido un hombre, le aseguraron dosis de droga y un arma de fuego.

Así, en Aquila, Michoacán, en el poblado Las Parotitas, elementos de la Secretaría de Marina, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron 25 bultos con aproximadamente 300 kilos de marihuana.

Y en Múgica, en el poblado Nueva Italia, autoridades localizaron un vehículo, aseguraron dos armas largas, 18 cargadores, 240 cartuchos, diversas dosis de metanfetamina y marihuana, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

Además, en Culiacán, Sinaloa, en la colonia Las Alamedas, elementos detuvieron a cinco personas, aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 229 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo.

De manera simultánea, en Centro, Tabasco, en el libramiento Villahermosa, al realizar una inspección vehicular, detuvieron a una persona, aseguraron un tractocamión acoplado a un autotanque con 45 mil litros de hidrocarburo por no contar con la documentación que justificara la legal posesión.

En Matamoros, Tamaulipas, derivado de los mecanismos de coordinación internacional, elementos de la AIC de FGR, Interpol y SSPC coordinaron la recepción de una persona deportada que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de portación de arma de fuego.

En Nuevo Laredo, en la carretera a Monterrey, elementos detuvieron a un hombre y aseguraron un tractocamión acoplado a una caja seca que transportaba en cubitanques 30 mil litros de hidrocarburo.

También, en Coatzacoalcos, Veracruz, en la colonia 24 de octubre, autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble donde detuvieron a tres personas, aseguraron tres armas largas, nueve cargadores, 237 cartuchos, 28 dosis de drogas, ponchallantas y un vehículo.

En el municipio de Tabasco, Zacatecas, fue cateado un inmueble donde detuvieron a dos personas, aseguraron dos armas largas, 13 cargadores, 390 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados y un equipo de radiocomunicación.