Fabiana Maribel Zepeda: símbolo de la enfermería mexicana

Fabiana Maribel Zeped

La Titular de la Coordinación de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias, comentó que en tanto en México como en el resto del mundo, la Enfermería ha demostrado contribuciones al sistema de salud, entre los que se encuentren los cuidados especializados, específicos y, próximamente, la prescripción de medicamentos.

“Ser enfermera o enfermero es un tatuaje que llevas para toda la vida. Es una disciplina hermosa que enseña a cuidar, a entender la vida y a darle valor al ser humano. Tienen que ser grandes, sobrepasar las expectativas y llevar la convicción en el corazón y en el alma”, apuntó.

Para Fabiana Maribel Zepeda Aria, la enfermería no es solo una profesión y la profesión se encuentra viviendo un momento histórico, ya que se esta conciliando una nueva era en todo el país. La cual se caracteriza por una mayor visibilidad, participación en la toma de decisiones y reconocimiento del papel esencial que desempeña este gremio dentro del sistema de salud.

“Hoy la enfermería en México y en el mundo está tomando un rumbo diferente. Estamos en una nueva era porque somos visibles, estamos demostrando las contribuciones que podemos hacer al sistema de salud como los cuidados especializados, los cuidados específicos y también, muy próximamente, la prescripción de medicamentos por parte del personal de Enfermería”, señaló.

Fabiana Maribel Zepeda Arias, es conocida en México como la jefa Fabiana, símbolo de la enfermería mexicana. Durante la pandemia de COVID-19, se convirtió en un referente al alzar la voz en contra de las agresiones hacia el personal de salud. También es conocida por defender la dignidad de la enfermería. Y lleva más de tres décadas de servicio público y una vida dedicada a la salud y al humanismo.

“Agredir a mi gremio es vulnerar una fuerza laboral que tiene mucho que hacer. Las enfermeras y los enfermeros fueron quienes más contribuyeron a que las personas recuperaran su salud o tuvieran una muerte digna. Por eso estoy tan orgullosa de ser enfermera”, recordó.

En el caso de su visión para el futuro, dijo que su sueña que la enfermería en México logre consolidar que las enfermeras y enfermeros puedan desarrollar sus potencialidades, cuenten con salarios dignos, dispongan de espacios libres de violencia y que “rompamos estos techos de cristal porque somos mayoritariamente mujeres, y seguro lo vamos a lograr”.

Como premisa que guía su toma de decisiones, se encuentran cuatro valores que considera no negociables: lealtad, honestidad, respeto y confidencialidad.

La Titular de la Coordinación de Enfermería, envió un mensaje a las nuevas generaciones al destacar que “ser enfermera o enfermero es una disciplina que no solo te enseña a cuidar, te enseña a entender la vida, a darle un valor distinto y a cuestionar por qué.

Por otro lado durante la pasada Asamblea General Ordinaria del IMSS 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social honró a a Fabiana Maribel Zepeda Arias con el Premio al Mérito Médico. En consecuencia de su compromiso, liderazgo y contribución histórica al fortalecimiento del gremio de Enfermería en el país.

“Me gustaría ser recordada como la jefa Fabiana que ayudó al gremio de Enfermería para que fuéramos grandes, para que nos vean, para tener visibilidad y decisiones en el sistema de salud. Me gustaría ser recordada como una persona respetuosa, con principios arraigados y que trabajó para servir”, concluyó.