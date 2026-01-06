Presidente municipal de Cintalapa, Chiapas, detenido por presuntos nexos criminales y corrupción

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas detuvieron al presidente municipal de Cintalapa, el morenista, Ernesto Cruz Díaz

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas detuvieron al presidente municipal de Cintalapa, el morenista, Ernesto Cruz Díaz por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción, malversación de recursos públicos, ejercicio abusivo de funciones y , abuso de autoridad.

Además, las autoridades están integrando una carpeta de investigación en contra del alcalde, conocido como “Profe Neto”, por su probable vinculación con grupos criminales.

“Se integra una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como Presidente Municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales”, indicó la Fiscalía chiapaneca en un comunicado.

La información no precisa el grupo criminal al que estaría ligado el edil, aunque en Cintalapa se ha reportado la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

El arresto del edil morenista ocurrió después de la detención masiva de policías municipales en Chiapas por presuntos vínculos con grupos delictivos, aunque después la mayoría quedó en libertad.

Durante el domingo 4 de enero, en la entidad, fueron arrestados 156 agentes locales, 101 hombres y 55 mujeres. Sin embargo, solo 11 fueron consignados por las autoridades por sus posibles nexos con grupos criminales. Los otros 145 agentes fueron puestos en libertad bajo reserva de ley.

El alcalde moremista fue aprehendido durante un operativo conjunto entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Cruz Díaz estaba en su segundo periodo al frente del municipio, tras resultar reelecto para gobernar de 2024 a 2027.

Tras su detención, será el Congreso local el que designe a quien lo sustituirá en el cargo pues el artículo 81 de la Constitución del Estado de Chiapas establece que “en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los miembros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado designará, de entre los que quedaren, las sustituciones correspondientes, debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecidos en la Constitución.”

El alcalde morenista fue coordinador defensa del voto (2015), coordinador organizativo territorial (2017), candidato a presidente municipal por Movimiento de Regeneración Nacional (2018) y consejero estatal.

Cuenta con una certificación en Acción con legalidad y prevención de la corrupción en la administración pública, por el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas.