Sheinbaum celebra el Día de Reyes con niñas y niños en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el tradicional Día de Reyes este 6 de enero en Palacio Nacional, donde partió la rosca junto a niñas y niños que asistieron a la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo.

Los menores presentes fueron hijas e hijos de periodistas que cubren regularmente la conferencia, quienes además tuvieron la oportunidad de realizarle diversas preguntas a la mandataria sobre distintos temas de interés, entre ellos la implementación de medidas contra la comida chatarra y las bebidas azucaradas en las escuelas.

El festejo se llevó a cabo en el Salón de la Tesorería, espacio en el que la presidenta convivió con las y los niños, así como con reporteros y funcionarios. Como parte de la celebración, se ofreció una presentación musical para amenizar el evento.

Asimismo, Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron acto de presencia y entregaron obsequios a las y los menores, generando un ambiente festivo y familiar dentro del recinto histórico.

Al concluir la celebración, Claudia Sheinbaum se tomó la fotografía del recuerdo y partió la tradicional rosca de Reyes, la cual fue compartida con las niñas, los niños y representantes de los medios de comunicación que acudieron al evento.