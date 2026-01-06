Sheinbaum descarta intervención de Estados Unidos en México y defiende cooperación sin injerencismo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe riesgo de una intervención de Estados Unidos en territorio nacional, al tiempo que subrayó que la relación bilateral se mantiene bajo un esquema de cooperación y respeto a la soberanía.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que, si bien el gobierno estadounidense ha manifestado su respaldo a México en el combate a la violencia y al tráfico de drogas, este apoyo no implica injerencia directa. Reiteró que la colaboración entre ambos países se da sin intervencionismo, lo cual consideró la vía más adecuada.

“La cooperación sin intervencionismo es la opción más loable”, afirmó la mandataria, al destacar que su gobierno mantiene comunicación constante con autoridades estadounidenses. En ese sentido, minimizó las reiteradas declaraciones del expresidente Donald Trump sobre una posible intervención, al considerar que responden a su estilo particular de comunicación.

“Si no hubiera comunicación de ningún tipo, si no tuviéramos colaboración, si no se hubiera referido el propio secretario Rubio, la vocera del gobierno de los Estados Unidos o el propio presidente Trump a la buena relación que tenemos y a la coordinación que hay, entonces sí estaríamos preocupados”, señaló.

Respecto a la política de Estados Unidos contra el fentanilo y la declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, Sheinbaum sostuvo que estas decisiones “les dan más elementos” al gobierno estadounidense, pero no significan que una intervención vaya a ocurrir. Recordó que México ha reforzado el marco constitucional para dejar claro el principio de soberanía nacional, al incorporar modificaciones al artículo 40 de la Constitución.

En materia de seguridad, la presidenta destacó que la disminución de homicidios durante su administración se debe a una estrategia basada en dos ejes fundamentales: atender las causas de la violencia, especialmente mediante opciones para las y los jóvenes, y una política de cero impunidad.

Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de la inteligencia en la investigación para la seguridad pública ha sido clave en la reducción de la violencia, junto con la coordinación interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno.