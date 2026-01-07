A Morena no le importa Venezuela, tienen miedo que les “echen el guante”: PAN

La detención de Nicolás Maduro ha generado reacciones encontradas en el mundo (EFE)

Las protestas de Morena contra la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no es por que les preocupe el derecho internacional y menos el pueblo de Venezuela, pues en el fondo lo que tienen es miedo que el combate al terrorismo y los carteles de la droga que tiene en marcha el gobierno de Donald Trump los alcance y les “eche el guante”.

“No les preocupa el pueblo venezolano. Lo que les preocupa es que saben que hay cárteles de la droga en México que ya han sido declarados como organizaciones narcoterroristas y les aterra que les puedan echar el guante tomando en cuenta dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

Recalcó que al haberse decretado que ciertas organizaciones criminales en México son narcoterroristas, “tiene temblando a algunos políticos de Morena que tienen vínculos con el crimen organizado”.

“ Eso es en el fondo lo que les preocupa. No es Venezuela, no es la gente de Venezuela”, reprochó

En entrevista, el panista acusó al gobierno de Morena de equivocarse en su defensa de Maduro porque parten de una premisa que es falsa ya que el que se asume como presidente de Venezuela, en realidad es “un dictador espurio”.

“Defender a Maduro, pues es defender a un dictador espurio, violador sistemático de derechos humanos que no era en realidad el presidente de Venezuela sino Edmundo González, presidente electo de Venezuela y reconocido por más de 50 países”, aseveró

Anaya criticó la incongruencia de los gobiernos de Morena quienes ahora se asumen como defensores del derecho internacional pero “callan como momias” cuando Maduro violó de manera sistemática la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

“Violó libertad de expresión, violó derechos políticos, apresó a los opositores. Más de 8 millones de personas tuvieron que salir huyendo de Venezuela. El 80 por ciento de la gente viviendo en la miseria.

¿Y qué dijo Morena de esa violación sistemática de los derechos humanos, de las y de los venezolanos? ¿Qué dijo Morena sobre la violación sistemática a la Convención sobre los Derechos Humanos?: nada”, acusó