Acusa la 4T en la Cámara de Diputados a PRI y PAN de traidores a la patria y apoya el intervencionismo de EU

CDMX — Morena y sus aliados legislativos del PVEM y PT acusaron a la oposición de PRI, PAN y MC de apoyar el intervencionismo militar de Estados Unidos en Venezuela, pero advirtieron que México no permitirá que esa historia de repita en nuestro territorio.

Diputados y senadores reanudaron este miércoles las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El tema principal fue la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, quien junto con su esposa fueron arrestados en la residencia oficial de gobierno durante el ingreso de fuerzas armadas de élite enviadas por la administración de Donald Trump.

En respuesta a los posicionamientos de diputados y senadores de Morena y de sus aliados, el senador panista Ricardo Anaya enfatizó que el oficialismo mexicano no está preocupado por el pueblo de Venezuela, de donde han salido ocho millones de venezolanos por represión de su gobernante, y Maduro no era el Presidente legítimo. “Ustedes callaron como momias. No dijeron nada en contra de la tortura.

“No está Morena, el gobierno, el oficialismo, defendiendo al pueblo de Venezuela, el derecho internacional. Se equivocan en su defensa de Maduro. Y quién les va a creer el cuento de que Morena se convirtió en defensora del derecho internacional. Están defendiendo a un dictador impresentable. No, lo que les preocupa es que saben que ya hay cárteles de la droga en México que han sido declarados como organizaciones narcoterrorista, y les preocupa que les puedan ‘echar el guante’, cuando hay dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lean las resoluciones y van a entender qué les preocupa de Morena”, dijo Anaya Cortés.