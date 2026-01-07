Nacional

ATDT y SRE implementan nuevo Modelo de Atención Consular

Por Jesús Sánchez
La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la muerte de los dos mexicanos en un accidente ocurrido en el circuito conocido como la “O” de un parque en Chile
SRE La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la muerte de los dos mexicanos en un accidente ocurrido en el circuito conocido como la “O” de un parque en Chile (FB:SRE)

Vía las cuentas oficiales de redes sociales, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones anunció que trabaja en mancuerna con la Secretaría de Relaciones Exteriores para mejorar los servicios a las y los mexicanos que se encuentran en el exterior con un nuevo Modelo de Atención Consular fundamentado en cuatro pilares:

- Ventanilla Única de Atención e Informes en todas las oficinas

- Atención con o sin cita

- Mismos requisitos, tiempos de respuesta y procesos en todos los trámites

-Atención inmediata en emergencias, urgencias médicas o cuando se vulneran derechos

