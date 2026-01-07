ATDT y SRE implementan nuevo Modelo de Atención Consular

Vía las cuentas oficiales de redes sociales, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones anunció que trabaja en mancuerna con la Secretaría de Relaciones Exteriores para mejorar los servicios a las y los mexicanos que se encuentran en el exterior con un nuevo Modelo de Atención Consular fundamentado en cuatro pilares:
- Ventanilla Única de Atención e Informes en todas las oficinas
- Atención con o sin cita
- Mismos requisitos, tiempos de respuesta y procesos en todos los trámites
-Atención inmediata en emergencias, urgencias médicas o cuando se vulneran derechos
