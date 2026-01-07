Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo van a depositar el primer pago del año?

Miles de estudiantes de nivel medio superior ya esperan el siguiente depósito de la Beca Benito Juárez 2026, por lo que a continuación te compartimos el calendario estimado de pagos con los meses en los que se entregará este apoyo económico durante el año, para que tengas claro cuándo cae el depósito.

La Beca Benito Juárez para Educación Media Superior está dirigida a jóvenes que cursan la preparatoria o bachillerato en escuelas públicas, ya sea en modalidad escolarizada o mixta. Su objetivo principal es impulsar la permanencia escolar y evitar que los alumnos abandonen sus estudios por motivos económicos.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez 2026

De acuerdo con el esquema que ha manejado la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en años anteriores, el apoyo se deposita en cinco bimestres a lo largo del año, distribuidos de la siguiente manera:

• Enero–febrero: pago programado para febrero de 2026

• Marzo–abril: depósito en abril de 2026

• Mayo–junio: pago durante junio de 2026

Ciclo escolar 2026–2027

• Septiembre–octubre: depósito en octubre de 2026

• Noviembre–diciembre: pago correspondiente a diciembre de 2026

Es importante destacar que durante julio y agosto no se realiza el pago de la Beca Benito Juárez, ya que estos meses son considerados como periodo vacacional, por lo que los depósitos se reanudan hasta el inicio del siguiente ciclo escolar.

En el caso de nuevos beneficiarios, el pago retroactivo de los bimestres anteriores no está garantizado, pues depende de la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal en curso.

Toda esta información deberá ser confirmada oficialmente por la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, instancia responsable de anunciar los calendarios bimestrales, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y las fechas de nuevos registros.

¿De cuánto es el apoyo en 2026?

La Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria y bachillerato público otorga un apoyo bimestral de 1,900 pesos, el cual se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Al recibir los cinco pagos correspondientes al año, cada alumno puede acumular hasta 9,500 pesos anuales, siempre y cuando continúe inscrito y activo en su plantel educativo.