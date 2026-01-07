Calendario de preinscripciones SEP 2026: Fechas para preescolar, primaria y secundaria

Las preinscripciones SEP 2026 para preescolar, primaria y secundaria se llevarán a cabo del 13 de enero al 27 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Educación Pública para el próximo ciclo escolar.

Este proceso está dirigido a niñas, niños y adolescentes que ingresarán por primera vez a alguno de los niveles de educación básica en escuelas públicas del país.

¿Qué grados participan en las preinscripciones SEP 2026?

Durante este periodo podrán registrarse estudiantes que ingresen a:

• Preescolar (segundo y tercer grado)

• Primer grado de primaria

• Primer grado de secundaria

En la mayoría de las entidades, el trámite se realizará en línea a través de los portales oficiales de las autoridades educativas estatales o federales.

Calendario SEP 2026

Requisitos para la preinscripción

Aunque pueden variar ligeramente según la entidad, generalmente se solicita la siguiente información:

• CURP del alumno o alumna

• Acta de nacimiento

• Comprobante de domicilio

• Correo electrónico y teléfono del padre, madre o tutor

• Selección de escuelas (de 3 a 5 opciones, según el nivel)

Es recomendable contar con todos los documentos antes de iniciar el registro para evitar contratiempos.

¿Cómo se asignan los lugares?

En ciclos anteriores, las preinscripciones se han organizado por orden alfabético del primer apellido del estudiante, dentro del periodo establecido. La asignación final dependerá de la disponibilidad de espacios en cada plantel y de los criterios definidos por la autoridad educativa.

¿Dónde se realiza el trámite?

El registro deberá hacerse en el portal oficial (https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/) de preinscripciones correspondiente a cada estado. En el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, existen plataformas específicas administradas por la Autoridad Educativa Federal y los gobiernos estatales.

Recomendaciones importantes

• Realiza el trámite dentro de las fechas oficiales para asegurar un lugar.

• Guarda el comprobante de preinscripción, ya que será necesario para la inscripción definitiva.

• Consulta con anticipación el listado de escuelas disponibles y sus claves oficiales.