Cita para sacar CURP biométrica 2026: guía para agendar fecha y tramitarla (Gobierno de México)

La Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión biométrica será una nueva forma de identificación para los mexicanos, tras la reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Este documento digital se obtiene mediante la captura de una fotografía y las huellas dactilares. La entrada de esta nueva identificación digital al país podría significar una transformación significativa hacia un modelo seguro, moderno y confiable de identificación digital.

Conoce cómo y dónde obtener la cita para sacar la CURP biométrica 2026, así como la guía para agendarla y tramitarla.





Guía para agendar fecha de la cita y tramitar la CURP biométrica 2026

El Registro Nacional de Población e Identidad pone a disposición de los ciudadanos la plataforma de citas RENAPO.

En este sistema puedes agendar trámites tanto de la CURP como del Registro Biométrico en los módulos de la entidad gubernamental en México encargada de gestionar y mantener actualizada la información de identidad de los ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en el país.

La ventaja es que la cita no se debe sacar de manera presencial, ya que el proceso es completamente en línea; sin embargo, debes considerar que solo se liberan ciertos lugares por semana.

A continuación, la guía fácil para sacar tu cita:

Entrar a la página de Citas RENAPO del Gobierno. Ingresa el servicio requerido: selecciona Registro de datos biométricos. Da clic en Siguiente. Selecciona la fecha y hora disponibles. Ingresa la CURP tradicional. Escribe tu nombre completo. Registra un correo electrónico activo. Da clic en Confirmar cita. Imprime o guarda la confirmación enviada a tu correo. Preséntate el día y hora de tu cita con la documentación requerida.

El horario de atención en los módulos RENAPO encargados de realizar el registro de datos biométricos es hasta las 14:15 horas, para que lo tengas en cuenta.





Dónde se tramita la CURP biométrica

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Registro Nacional de Población (RENAPO) comenzaron a extender la CURP biométrica a nivel nacional a partir de octubre de 2025.

Si eres de la CDMX, una opción es agendar tu cita en el módulo CURP a través del sitio oficial de RENAPO, en el apartado “Haz tu cita”, En la capital, uno de los módulos está ubicado en la calle Londres 102, Colonia Juárez, Cuauhtémoc.

También puedes acudir directamente al módulo más cercano a tu localidad, el cual puedes encontrar buscando: “módulos CURP” en internet.

Preséntate con los documentos requeridos en la hora y fecha de tu cita. Ya en el módulo de RENAPO se tomará tu fotografía y huellas digitales para completar el registro biométrico.

El trámite se realiza de manera presencial en los módulos establecidos, dónde se concretará el trámite de tu CURP Biométrica.